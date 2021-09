‘Egan Bernal ontevreden over gang van zaken bij INEOS Grenadiers’

Naar verluidt zit er tussen Egan Bernal en zijn ploeg INEOS Grenadiers een haar in de boter. De regerende winnaar van de Giro d’Italia zou ruzie hebben en ook niet met al zijn ploegmaats een goede relatie hebben. Zijn manager Giuseppe Acquadro ontkende echter dat er onenigheid zou zijn en laat weten dat de Colombiaan zich juist gesetteld voelt bij de ploeg.

Bernal won dit voorjaar twee etappes en het eindklassement in de Giro d’Italia. Na de Italiaanse ronde testte de 24-jarige renner positief op het coronavirus, waardoor hij pas later naar zijn thuisland Colombia kon terugkeren. Hij ontbrak vervolgens tijdens de Olympische Spelen van Tokio. In de Clásica San Sebastián keerde hij terug in koers en daarna reed hij ook de Vuelta a Burgos in aanloop naar de Vuelta a España. In de drieweekse ronde hoopte Bernal zijn trilogie Tour-Giro-Vuelta te kunnen voltooien, maar hij moest genoegen nemen met de zesde plaats.

Dat Bernal zich niet kon mengen om de eindoverwinning, zou hem dwarszitten. Volgens L’Équipe zou de Colombiaan ruzie hebben met de ploegleider, en vooral met de Italiaanse oud-prof Matteo Tossato. Dat de ploeg in de Vuelta a España met Adam Yates, die twee plaatsen boven hem zou eindigen in het klassement, nog een tweede kopman had, zorgde voor ergernis bij de nog altijd pas 24-jarige klimmer. Ook zou hij niet met al zijn ploeggenoten bij INEOS Grenadiers even goed kunnen vinden.

Sinds de afloop van de Vuelta a España heeft Bernal niet meer gekoerst en het is onzeker of hij dit seizoen verder nog in actie komt. Het WK in Vlaanderen laat hij aan zich voorbijgaan, al zou hij er geen parcours vinden dat voor hem op het lijf geschreven is. In de geruchtenmolen is hij intussen al met Israel Start-Up Nation in verband gebracht, al heeft Bernal nog een doorlopend contract tot eind 2023. Volgens zijn manager Acquadro zijn de verhalen uit de lucht gegrepen. “Egan heeft nog een tweejarig contract bij INEOS en is blij bij de ploeg. Hij focust zich nu al op de komende Tour.”