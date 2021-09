Dave Brailsford in interne mail: “Geen intentie om te stoppen bij INEOS Grenadiers”

Dave Brailsford zou op het punt staan om te vertrekken bij wielerploeg INEOS Grenadiers en een stap maken naar de overkoepelende organisatie van INEOS Sports. Dat werd dinsdag gemeld door het Italiaanse Tuttobiciweb. Rod Ellingworth zou de functie van Brailsford overnemen, maar de huidige ploegbaas spreekt in een interne mail tegen dat hij zou vertrekken.

“Ik maak geen gewoonte van het reageren op speculaties in de media, maar in tegenstelling tot berichten in de Italiaanse pers ik wil jullie laten weten dat ik geen intentie heb om te stoppen bij het team”, aldus Brailsford in de interne mail, die is ingezien door Cyclingnews. “We hebben een geweldige ploeg voor volgend seizoen, zijn aan het bouwen aan de toekomst en ik kijk ernaar uit om in het centrum te staan van deze uitdaging.”

“Dat we dat doen als onderdeel van de INEOS Sport-familie, motiveert meer dan ooit, omdat we elke keer nieuwe partners verwelkomen. Voor mij is er op dit moment geen betere plek om te werken in de sportwereld. Ik kijk uit naar de wereldkampioenschappen dit weekend en het komende koersblok. We hopen daarnaast dit seizoen af te sluiten als beste ploeg van de WorldTour”, meldt de 57-jarige teammanager van INEOS Grenadiers.