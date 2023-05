Bouwman en Oomen schreeuwen Roglic naar roze: “Ik dacht: het is voorbij”

Primoz Roglic heeft de eindzege in de Giro d’Italia zo goed als binnen. De Sloveen stond voor de start van de voorlaatste etappe nog achter Geraint Thomas, maar sloeg in de klimtijdrit naar Monte Lussari keihard toe. De ritwinst en het roze vielen hem ten deel. Koen Bouwman en Sam Oomen, zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma, keken nagelbijtend naar de zenuwslopende finale.

Roglic kreeg in de finale af te reken met materiaalpech: zijn ketting schoot van het tandwiel, waardoor hij even van de fiets moest. Koen Bouwman zei het volgende tegen Eurosport: “Je ziet die fietswissel, dan denk je ‘het zal toch niet?’. Ik liep weg, ik dacht: het is voorbij, het is voorbij. Maar het blijft Primoz hè. Het is ongelofelijk. Prachtig, prachtig. We wisten: dit is een tijdrit waar het zou kunnen. Het is schitterend.”

Oomen dacht exact hetzelfde als Bouwman op het moment dat Roglic pech kreeg: “Het zal toch niet?” Het kwam echter nog goed voor de kopman van Jumbo-Visma. “Het blijkt wel dat je er altijd in moet blijven geloven. Het zag er de hele tijdrit al steady uit. Hij kwam dichter en dichter, maar dan in één keer… Het is zo’n moment dat de wereld even stilstaat. Ongelofelijk. Ik denk dat het voor veel van de toeschouwers misschien een beetje een tamme Giro is geweest, vanaf een afstandje, maar dit was toch wel een heel spannende apotheose.”

“Ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik moet zeggen”, zei Oomen tot slot. “Het is even een gekkenhuis en een rollercoaster. Alles ineen. Maar het is wel heel, heel speciaal.”

