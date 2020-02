Bouhanni sprint naar de zege in Saudi Tour, UAE Emirates zorgt voor spektakel vrijdag 7 februari 2020 om 13:53

De voorlaatste etappe in de Saudi Tour is gewonnen door Nacer Bouhanni. De Fransman van Arkéa-Samsic bleek na een spectaculaire rit sneller dan Niccolò Bonifazio en Yevgeniy Gidich. Bouhanni neemt tevens de leiderstrui over van Phil Bauhaus, die een hectische dag kende in zijn groene leiderstricot.

Na de dubbelslag van Phil Bauhaus in de derde etappe naar Al Bujairi, stond vandaag de voorlaatste etappe op het programma op weg naar Al Mazuhimiya King Saugìd University. De renners kregen onderweg enkele pittige beklimmingen voorgeschoteld, waaronder de 900 meter hoge Qiddiya (3,5 km aan 6,6%). Op deze helling moest het toch gebeuren voor de puncheurs die een massasprint wilden ontlopen.

Mathijs Paasschens in de aanval

Ángel Fuentes, Joel Nicolau, Jacob Tipper, Mathijs Paasschens, Nicolas Zukowsky en Suleiman Kangangi vormden de kopgroep van de dag en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van meer dan vijf minuten. In het peloton zagen we de mannen van Bahrain McLaren op kop rijden voor de trotse leider Phil Bauhaus, die in het klassement slechts enkele seconden voorsprong had op Rui Costa en Nacer Bouhanni.

De Portugees van UAE Emirates verloor gisteren de leiderstrui ondanks het succesvol sprokkelen van bonificatieseconden, en was dan ook gebrand om het groene kleinood weer te heroveren. De wereldkampioen van Firenze gaf bij het opdraaien van de Qiddiya-klim een teken aan zijn ploeggenoten om het tempo te verhogen. Hierdoor brak het peloton in verschillende stukken: leider Bauhaus werd in de problemen gemeld.

UAE Emirates neemt de koers in handen, pech voor Bauhaus

De sterke Duitser raakte echter niet in paniek en bleef bij zijn ploeggenoten van Bahrain McLaren. De WorldTour-formatie slaagde erin om de scheve situatie weer recht te zetten, waardoor we een hergroepering kregen achter de overgebleven koplopers Fuentes, Nicolau, Paasschens, Zukowsky en Kangangi. De rust leek weer terug te keren in het peloton, maar net op dat moment reed Bauhaus lek.

De leider in de wedstrijd kreeg snel een nieuw wiel en werd keurig opgewacht door zijn teamgenoten, maar de mannen van Bahrain McLaren stonden voor de helse opdracht om Bauhaus weer terug naar voren te rijden. De voorste renners begonnen namelijk aan de tweede en laatste passage van Qiddiya. UAE Emirates verhoogde nog maar eens het tempo en Valerio Conti bleek de ideale ploeggenoot voor Costa.

Rui Costa versus de ‘knechten’

De kleine Italiaan reed in één ruk naar de koplopers, die toch verrassend lang stand wisten te houden. Costa volgde het wiel van zijn teammaat, terwijl ook de beloftevolle Fransman Fabien Doubey van Circus-Wanty Gobert zijn wagonnetje wist aan te haken. De overige renners moesten in het verweer, aangezien ze het tempo van de mannen van UAE Emirates niet konden volgen. Een ding was duidelijk: het veld was volledig uiteen geslagen.

De koplopers begonnen de laatste vijftien kilometer met een halve minuut voorsprong op een eerste achtervolgende groep, met daarbij onder meer Carlos Barbero en Reinardt Janse van Rensburg, terwijl de derde groep – met als belangrijkste namen de ongelukkige Bauhaus en Nacer Bouhanni – op meer dan één minuut volgde. Groene trui Bauhaus had echter nog enkele ploeggenoten in steun die vol op kop reden.

Dappere Costa haalt het niet

En dat laatste bleek cruciaal voor de kansen van de Duitse sprinter, aangezien Costa vooraan slechts kon rekenen op de hulp van Conti en enkele moegestreden vluchters. De Portugees voerde een ongelijke strijd in de laatste kilometers en de voorsprong smolt als sneeuw voor de Arabische zon. Met nog tien kilometer te gaan was het verschil met de groep Bauhaus-Bouhanni nog maar een halve minuut. De tweede groep met Barbero was inmiddels opgeslokt.

De koplopers werden één voor één ingerekend door het op hol geslagen peloton, maar Costa en Doubey probeerden het nog een keer met een ultieme versnelling. Het verschil liep weer op tot maximaal twintig seconden, maar op twee kilometer van de finish was het liedje van Costa toch echt uitgezongen. We kregen voor de vierde dag op rij een sprint met een omvangrijke groep, met ditmaal Bouhanni die als eerste over de streep kwam.

Spannende slotetappe

De Fransman neemt door de bonificatieseconden ook de leiderstrui over van Bauhaus, die zich niet meer kon mengen in de strijd om de dagzege. Morgen eindigt de allereerste Saudi Tour met een vlakke etappe naar Al Masnak. Het belooft echter nog wel een spannend gevecht te worden tussen Bouhanni en Bauhaus, aangezien het verschil slechts twee seconden is in het voordeel van de Fransman.