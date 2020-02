Sprintzege en leiderstrui voor Bauhaus in derde etappe Saudi Tour donderdag 6 februari 2020 om 13:41

Phil Bauhaus heeft de derde etappe van de Saudi Tour 2020 gewonnen. De Duitser van Bahrain McLaren was in Al Bujairi de beste tijdens een massasprint, al was hij niet de aangewezen sprinter. Mark Cavendish hield echter zijn benen stil, waarna Bauhaus het af wist te maken. Hij neemt ook de leiderstrui over van Rui Costa.

Vroege vlucht

Maral-Erdene Batmunkh (Terengganu), Nigal Ellsay (Rally), Nikodemus Holler, Suleiman Kangangi (beiden Bike Aid), Joël Suter (Bingoal-Wallonie Bruxelles) vormden de kopgroep van de dag. Veel voorsprong pakten zij niet, want diverse ploegen namen de controle in handen in het peloton.

Het was geen biljartvlakke etappe en dat was te merken op vijftig kilometer van de meet. Astana en later UAE Emirates namen het initiatief, waardoor de kopgroep al vroeg ingerekend werd en het peloton flink uitdunde.

Costa in de aanval

Op de top van de heuvel was het opvallend genoeg klassementsleider Rui Costa zelf die solo ten aanval trok, met nog 45 kilometer te gaan. Hij won een tussensprint, trok even door, maar liet zich daarna uitzakken door het overgebleven peloton. Ángel Madrazo (Burgos-BH) en Mulu Hailemichael (Nippo-Delko One Provence) plaatsen nog een aanval, maar zij konden dat niet volhouden.

Rui Costa was op twaalf kilometer van de finish andermaal actief. Bovenop een stevige heuvel lagen namelijk drie bonificatieseconden voor het grijpen. Na een lange sprint wist de Portugees Carlos Barbero af te troeven om de volle buit. Op de top had Costa – net als eerder in de rit- een kleine voorsprong en ook dit keer hield hij de benen niet stil.

Bahrain McLaren domineert finale

Met nog tien kilometer te gaan bedroeg zijn voorsprong twintig seconden op een groep achtervolgers, maar omdat het peloton zich snel wist te groeperen werd de aanval van Costa vijf kilometer voor de streep geneutraliseerd. In de straten van Riyadh werden vervolgens de treintjes van de sprinters op de rails gezet.

Bahrain McLaren had met Heinrich Haussler een lange lead-out, gevolgd door Phil Bauhaus. De Duitser moest Mark Cavendish goed afzetten, maar de Brit hield zijn benen stil en wist zo de concurrentie af te leiden. Bauhaus zag dat hij een lichte voorsprong had en wist met een laatste krachtinspanning de ritzege te grijpen. Reinardt Janse van Rensburg werd tweede, voor Youcef Reguigui.