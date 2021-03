BORA-hansgrohe ziet groeimarge bij Kelderman: “Hem beter maken door hem te remmen”

Interview

Wilco Kelderman was afgelopen week tijdens de Ronde van Catalonië voor het eerst te bewonderen in het tenue van BORA-hansgrohe, zijn nieuwe werkgever. De ronderenner vierde er zijn dertigste verjaardag, maar volgens zijn Duitse ploeg zit er nog altijd rek in zijn ontwikkeling. “Wij willen hem beter maken door hem meer mentale vrijheid en fysieke rust te geven”, legt Dan Lorang uit, de Luxemburgse Head of Performance van BORA-hansgrohe.

Veel vrijheid

Nadat de ploegleiding van de Duitse ploeg begin 2020 samen had gezeten om te kijken naar wat voor soort nieuwe renners ze wilden aantrekken voor het huidige seizoen, kwamen ze tot de conclusie dat er een klassementsrenner of een heel goede meesterknecht bij moest. Ze kwamen snel uit bij Kelderman.

“Vorig jaar heeft Henrik Werner zich bij ons gevoegd als coach. Die rol had hij eerder bij Team Sunweb. Hij kent Wilco goed. Henrik gaf heel positieve feedback over Wilco en hij zei ook dat Kelderman goed in ons team zou passen. Zijn data zagen er indrukwekkend uit en daarna heb ik in april of mei contact met Wilco opgenomen”, aldus Lorang.

Lorang hoopt Kelderman een omgeving te bieden waarin iedereen op hem vertrouwt en waarbij hij zich goed voelt. “Wilco werkt opnieuw samen met Henrik, hij kent hem natuurlijk uit het verleden”, legt de Luxemburger uit.

“Keldermans persoonlijkheid past ook erg goed in onze groep. Wilco houdt zich enorm bezig met de details van onze sport, met datagegevens en analyses. Hij kan met zijn kennis daarom ook iets extra’s bijdragen aan onze ploeg, en dat wil hij zelf ook. Zodoende waren er veel raakvlakken. We zijn heel blij dat Wilco zich bij ons gevoegd heeft. Ik hoef niemand uit te leggen dat hij een goede renner is, denk ik.”

‘Giro was voor ons geen verrassing’

Nadat Lorang en consorten Kelderman hadden vastgelegd, reed de Nederlander een ijzersterke Giro d’Italia waarin hij uiteindelijk als derde eindigde. “Wij zijn hem niet anders gaan benaderen. Nadat we zijn waardes hadden geanalyseerd voordat hij zijn contract tekende, wisten wij – en ook iedereen die daar voorheen inzage in had – waartoe hij in staat is”, legt de Head of Performance uit.

“Voor ons was het geen verrassing dat hij op dat niveau zat. Wij hadden al respect voor hem na zijn prestaties uit het verleden, maar we zagen in de Giro wel dat de rol die hij bij ons krijgt echt heel erg goed kan uitpakken.”

Kelderman mag bij BORA-hansgrohe zijn eigen invulling aan een wedstrijd geven. “Wilco bepaalt zelf de keuze die hij maakt, wij doen dat niet. Als hij aangeeft dat hij liever niet de kopman in een bepaalde koers wil zijn, dan is dat voor ons oké”, stelt Lorang.

“Onderling hebben we afgesproken dat hij kopman kán zijn, maar niet móet zijn. Wij denken dat deze keuzevrijheid hem kan helpen, om zodoende misschien meer uit Wilco te halen dan dat er tot op heden uitgekomen is. Hij is ook op een leeftijd gekomen waarop het belangrijk is dat hij wezenlijk onderdeel uitmaakt van beslissingen. Wilco krijgt bij ons de ruimte om zijn stem te laten horen en doorwegen.”

Wisselwerking met Buchmann

Met Emanuel Buchmann had de Duitse formatie al een klassementsklepper in hun rangen. De 28-jarige Duitser werd in de Tour de France van 2019 nog vierde in het eindklassement en was de uitgesproken kopman bij BORA.

“Wilco en hij staan op gelijke voet. Hoe de hiërarchie zich verhoudt, hangt af van de wedstrijd. Het kan dus zijn dat Wilco als meesterknecht van Emanuel zal rijden, maar andersom net zo. Het is niet zo dat wij een Duitse ploeg zijn, dat onze Duitsers ook automatisch sneller de kopman zijn. We zijn een internationaal team en bekijken per wedstrijd welke renner qua kwaliteiten het beste past bij het type parcours.”

“Bekeken vanuit zijn data en fysieke mogelijkheden, denk ik dat Wilco alles in zich heeft om – zoals in de Giro – het podium van een grote ronde te behalen. Andere jongens trappen niet veel hogere wattages. Maar het draait niet alleen om nummers”, zegt Lorang.

“Het hangt af van vorm, van mentale aspecten, van techniek op de fiets en van het omgaan met druk. Op die gebieden valt er wel nog winst te behalen, denken wij. Daarin willen wij hem misschien nog wel meer ondersteunen dan in het fysieke, om hem veel zelfvertrouwen te geven. Dat heeft hij in de jongste Giro al heel goed aangepakt. Maar op dat vlak missen nog de paar laatste procenten.”

De Nederlander is vaak op de afspraak in rittenkoersen, maar hij wint weinig. Volgens Lorang boekt hij niet de resultaten die hij qua prestaties zou verdienen. “Het basisniveau van Wilco ligt heel hoog, van januari tot en met december. We moeten hem daarom juist misschien wel meer remmen, dan dat we hem moeten pushen. Af en toe iets meer rust nemen, om op basis van een beter herstel een hoger niveau te bereiken. Dat in ogenschouw met de verbeterpunten op het psychologische vlak, maken hem straks een complete coureur. Daar denken en hopen wij waarde te kunnen toevoegen aan de wielrenner Wilco Kelderman.”

Deze zomer gaat de Nederlander als kopman van start in de Ronde van Frankrijk. In de voorbije Ronde van Catalonië eindigde Kelderman als vijfde in het eindklassement, op een minuut en vier seconden van winnaar Adam Yates.