dinsdag 16 januari 2024 om 13:24

‘BORA-hansgrohe toont interesse in Wout van Aert en Remco Evenepoel voor 2025’

BORA-hansgrohe hengelt volgens het Duitse persbureau DPA naar de diensten van Wout van Aert en Remco Evenepoel. De Duitse ploeg zou achter de twee Belgen aanzitten en al contact met beiden hebben gehad.

Om de twee Belgen aan te trekken zou BORA-hansgrohe diep in de buidel moeten tasten, maar het team wacht wellicht een flinke financiële boost. Red Bull wist namelijk een meerderheidsaandeel te verwerven in RD Pro Cycling en RD Beteiligungs, de twee bedrijven die BORA-hansgrohe leiden. Mits de Oostenrijkse Mededingingsautoriteit de plannen goedkeurt, stapt het populaire energiedrankmerk dus in bij de Duitse ploeg. Op 26 januari zou de overdracht van de aandelen moeten plaatsvinden.

In het huidige wielerpeloton rijden al een aantal Red Bull-atleten rond. Een daarvan is Wout van Aert, die nu dus gelinkt wordt aan BORA-hansgrohe. De Belg heeft nog wel een contract tot eind 2026 bij Visma | Lease a Bike. Ook Remco Evenepoel, die eveneens in de belangstelling zou staan van BORA, heeft nog een verbintenis van drie jaar bij zijn huidige ploeg, Soudal Quick-Step. BORA-hansgrohe zou hen echter vast willen leggen voor 2025, schrijft DPA.