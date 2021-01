BORA-hansgrohe spreidt kopmannen: Ackermann naar Tour, Politt en Schachmann in voorjaar

BORA-hansgrohe heeft het programma voor 2021 van de kopmannen in grote lijnen rond. De Duitse WorldTourploeg heeft naast Peter Sagan, Wilco Kelderman en Emanuel Buchmann nog meer ijzers in het vuur om komend seizoen te schitteren. Zo zet sprinter Pascal Ackermann in op de Tour de France en richten Nils Politt en Maximilian Schachmann zich op de klassiekers.

“De Tour de France is mijn grote doel en ook een grote droom. Ik hoop daar aan de start te staan”, vertelt Ackermann tegen Radsport-News. Hij krijgt er mogelijk acht sprintkansen. “De vorm moet dan natuurlijk ook goed zijn. De beste sprinters zullen er starten. Maar ik sta momenteel met mijn hele sprinttrein op de longlist voor de Tour.”

Eerder werd al bekend dat ook Wilco Kelderman de beoogde kopman is van BORA-hansgrohe in de Tour de France. De Nederlandse nieuwkomer krijgt er onder meer ondersteuning van Lennard Kämna en Patrick Konrad. Ook de deelname van rasaanvaller Maximilian Schachmann lijkt verzekerd.

Klassiekers

In de heuvelklassiekers gaan we Schachmann (derde in Luik-Bastenaken-Luik 2019, red.) ook zien, maar eerst verdedigt de Duitser zijn titel in Parijs-Nice. Kijkend naar de Vlaamse klassiekers rekent BORA-hansgrohe, naast Sagan, ook op aanwinst Nils Politt. Bovendien zal de Belg Jordi Meeus een groot deel van het voorjaar betwisten. Ackermann kijkt in het voorjaar dan weer naar de sprintkansen; zo debuteert hij aan de zijde van Sagan in Milaan-San Remo.

Felix Großschartner slaat de Ardennenklassiekers op zijn beurt over, omdat hij deel uitmaakt van de kern die met kopman Emanuel Buchmann toewerkt naar de Giro d’Italia. Naast Großschartner zijn ook Matteo Fabbro en Ben Zwiehoff al zeker van een plek in de Giro-selectie, meldt CyclingMagazine.