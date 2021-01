Peter Sagan rijdt zowel de klassiekers, de Giro, de Tour als de Spelen

Peter Sagan staat een bomvol wedstrijdprogramma te wachten in 2021. De Slowaak rijdt eerst de klassiekers, gevolgd door de Giro d’Italia, daarna de Tour de France en uiteindelijk de Olympische Spelen van Tokio.

Het programma van Peter Sagan werd bekendgemaakt door Ján Valach, zijn landgenoot en een van zijn ploegleiders bij BORA-hansgrohe. Afgelopen jaar reed de drievoudige wereldkampioen de Tour en maakte hij zijn debuut in de Giro. “Dat was een serieuze aanpassing van het traditionele programma”, vertelt Valach in het Slowaakse Pravda. “Ik denk dat hij het goed heeft gedaan. Hij vocht in de Tour elke dag voor het groen en trok die lijn in de Giro door. Het ontbrak hem aan een betere voorbereiding, want andere jaren had hij een voller programma voor de Tour.”

Hoewel hij er wel voor heeft gestreden, greep Sagan in zowel de Tour als de Giro naast de winst in het puntenklassement. Zijn ploegleider denkt echter dat de Slowaak nog altijd sterk genoeg is om in de Tour voor een achtste groene trui te gaan. “Hij is een van de allersnelste renners en kan ook veeleisende etappes aan. Het ontbrak hem soms ook aan geluk. Of ze pakten hem zijn punten af (in de Touretappe naar Poitiers, red). Ik vind dat nog steeds een zware straf, maar het heeft geen zin meer om daarover te discussiëren.”

Klassiekers

Sagan wordt eind januari 31 jaar, maar Valach ziet nog altijd ruimte voor verbetering bij zijn renner. “Voornamelijk in de klassiekers, daar hebben we al meermaals over gesproken. Hij is daarvoor nu op de ideale leeftijd. Ze worden in elk geval in de komende seizoenen zijn hoofddoel. Natuurlijk is het ook belangrijk dat hij zijn mentale energie vasthoudt en dat hij er sowieso plezier in heeft. Het is een vechter en hij kan nog steeds overwinningen pakken, vooral in de klassieke wedstrijden en ook in de massasprints – als de situatie daarvoor optimaal is.”

Het contract van Sagan loopt aan het einde van dit seizoen af, maar Valach wil niet vooruitlopen op een mogelijk vertrek bij BORA-hansgrohe. “We hebben geen tijdsdruk, dat zijn zaken voor de managers. Peter richt zich op zijn trainingen en het leveren van prestaties in de wedstrijden. Een verandering van ploeg? Daarover wil ik niet speculeren. We voelen ons goed hier.”