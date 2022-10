BORA-hansgrohe prepareert skipistes in Sölden voor Wereldbeker skiën

Special

De restaurants en barretjes krijgen nog een laatste poetsbeurt en er is weinig te beleven. Veel wintersportdorpen zitten in een zogenoemde overgangsfase, van het zomerseizoen naar het winterseizoen. Zo ook in het Oostenrijkse Sölden, waar de selectie van BORA-hansgrohe is neergestreken voor een afsluitend trainingskamp waarbij vooral het plezier centraal staat, naast de evaluaties en besprekingen richting 2023.

Het is veertien à vijftien graden Celsius, maar vol in de zon voelt het zomers aan op meer dan 2.000 meter hoogte. Een deel van de BORA-hansgrohe-ploeg gaat hiken en WielerFlits is uitgenodigd om het team hierbij te vergezellen. De bomen kleuren voorzichtig oranje en geel, en voor sneeuw moet je een stuk verder omhoog kijken. Alleen op de gletsjer is het wit. En dat is maar goed ook, want volgende week (22 en 23 oktober) gaat hier in Sölden het Wereldbekerseizoen van start voor de skiërs.

Dat is waar de ondernemers in het dorp zich op voorbereiden. Een kleine maand later gaat ook het officiële skiseizoen in Sölden van start. Maar met de temperaturen van vandaag is het beter weer om te mountainbiken. Dat doet de groep BORA-renners dan ook in het speciaal aangelegde park in de bergen, waar 70 kilometer aan MTB-routes is uitgestippeld. Het is niet gek dat juist hiken en mountainbiken op de planning staan, want het zijn twee van de pijlers waarop de regio Ötztal zich focust in de zomermaanden.

Eerder op de dag was er een bijeenkomst waar bekendgemaakt werd dat het Oostenrijkse gebied ook in 2023 en 2024 sponsor is van het team. Ötztal ontvangt in de zomer ongeveer 150.000 fietsers. De laatste jaren heeft de regio geïnvesteerd in de faciliteiten voor recreatieve fietsers, sportieve fietsers die de bergen in willen en mountainbikers. Daarnaast zijn rafting, kanovaren, kajakken en bergklimmen populair in de zomer.

Dat heeft ervoor gezorgd dat in de zomer tot 50 procent meer overnachtingen zijn in Sölden dan voorheen. Met de sponsoring van BORA-hansgrohe wil het Ötztal nog meer fietsers trekken naar de regio waarin onder meer de beklimming van de Timmelsjoch ligt.

Skiën op 3.000 meter hoogte

Bij de aanwezige renners van de Duitse WorldTeam is de sfeer losjes, aan alles merk je dat voor hen het offseason hier echt is begonnen. Renners als Sam Bennett en Ide Schelling waren afgelopen zondag nog actief in Parijs-Tours, maar nu staat hun hoofd niet naar koers. Ze vermaken zich en bereiden zich voor op enkele weken zonder fiets, maar met familie en vrienden. Dat er woensdag tijd was om te skiën op de Rettenbachgletsjer, boven de 3.000 meter boven zeeniveau, zorgde bij veel renners voor lachende gezichten. Vooral toen ze enkele ploegmaats die pas voor de eerste of tweede keer op ski’s stonden, naar beneden zagen gaan.

En zo kon het gebeuren dat Sam Bennett, die vroeger naar eigen zeggen meer een skateboard-type was, en Sergio Higuita op een skipiste stonden. Op dat moment hadden ook enkele Wereldbeker-skiërs uit de erkende wintersportlanden hun training gepland op de gletsjer. “Ik zag links van mij twee skiërs met heel dure spullen, dus ik ben maar snel de andere kant op gegaan”, grapt Bennett. Overigens hield hij het bij één afdaling op ski’s, waarna hij zich meer vermaakte met een skibike.

Voor de beste skiër van de ploeg moest niet ver gezocht worden. Anton Palzer is nu twee jaar prof bij BORA-hansgrohe nadat hij daarvoor jarenlang furore maakte in het skimountaineering, ook wel het toerskiën. Zelfs Duits kampioen Nils Politt, die in zijn jonge jaren kind aan huis was in dit wintersportgebied, was onder de indruk van de techniek van Palzer.

“Het moet wel veilig zijn natuurlijk, maar ik ben echt gek op skiën. Dat is voor mij wel heel speciaal”, blikt Danny van Poppel terug op de skidag. Ook Ide Schelling heeft ervaring op de lange latten. “Ik kan prima skiën, al heb ik vroeger niet altijd veel geskied. Dit is mijn derde keer nu hier in Ötztal. Ook in de coronazomer van 2020 hebben we hier al getraind. Het is echt een heel mooie regio. Je hebt bergen, maar je hebt ook écht bergen zoals hier.”

Voorzichtige blik op 2023

Voor Van Poppel en Schelling, die door het aanstaande vertrek van Wilco Kelderman in 2023 de enige Nederlanders zijn bij BORA-hansgrohe, stond donderdag geen hiketocht, maar mountainbiken op het programma. “Dat doe ik in Nederland ook wel, maar dan is het niet het downhillen zoals hier”, lacht Schelling na zijn afdaling over en langs rotspartijen. “In Nederland zijn er alleen wat wortels van bomen die je moet ontwijken. Dan is dit wel wat anders ja.”

Overigens was Kelderman afwezig en ontbraken ook de Belgen Jordi Meeus en Cian Uijtdebroeks tijdens de activiteitendag in de bergen.

Een onderwerp dat meer dan eens aangehaald wordt is de Giro-overwinning van Jai Hindley. De Australische klimmer is volgens zijn ploegmaats nog altijd down to earth sinds zijn overwinning. Wel zijn de ambities er voor 2023. Wie welke grote ronde gaat rijden, moet nog bepaald worden, want ook stille krachten als Aleksander Vlasov en Emanuel Buchmann en de Colombiaan Higuita worden geschaard in de groep klassementsrenners die uitgespeeld kunnen worden in grote rondes. Maar ploegbaas Ralph Denk benadrukt ook dat bevestigen moeilijker is dan het aan de top komen.

Deze week staat naast het samenzijn ook in het teken van enkele fysieke tests, bikefittings, kennismaking met nieuwe renners en persoonlijke gesprekken met de ploegleiding. Op basis daarvan wordt de komende weken gekeken hoe de programma’s van de kopmannen eruit gaan zien. In december meldt de ploeg zich op Mallorca voor een gezamenlijk trainingskamp. Maar eerst wordt nog de 31ste verjaardag van Patrick Konrad gevierd. “Ik had nog zo gehoopt dat ik dat stil kon houden voor de rest van de ploeg”, lacht de Oostenrijkse kampioen van 2021. Zijn verjaardag zal nu echter tot in de late uurtjes gevierd worden.