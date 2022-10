Oostenrijkse regio Ötztal nog twee jaar sponsor BORA-hansgrohe: “Goed voor het toerisme”

De Oostenrijkse regio Ötztal blijft nog twee jaar verbonden aan de wielerploeg BORA-hansgrohe. Dat heeft het Duitse WorldTeam van onder meer Giro-winnaar Jai Hindley, Danny van Poppel en Cian Uijtdebroeks bekendgemaakt op een bijeenkomst in Sölden, wat gelegen is in het Ötztal.

Sinds 2020 zijn de toeristische regio en BORA-hansgrohe aan elkaar verbonden. Het logo van Ötztal, een rood vierkant met daarin de naam, staat de laatste jaren ook op het tenue van de wielerploeg van manager Ralph Denk. Er was het voorbije seizoen een opvallende plek ingeruimd op de mouw. Onderdeel van de deal is dat renners van BORA-hansgrohe in het Ötztal regelmatig op trainingskamp kunnen. Vanuit Sölden, waar de ploeg momenteel een trainingskamp belegt ter afsluiting van het seizoen 2022, kunnen de renners naar de vallei en de bergen in.

‘Wij hebben zoveel te bieden voor fietsers’

“Voor ons is de lange termijn belangrijk. Met deze twee jaar komen we op een samenwerking van vijf jaar”, zegt Oliver Schwarz, directeur van Ötztal Tourismus. “Dat geeft ons de kans om op te vallen. De roze trui in de Giro d’Italia was een absoluut hoogtepunt, maar dat was vooral de ploeg die het goed deed. Wij zagen heel goede statistieken wat betreft mediawaarde. Ons merk wordt internationaal gezien. Wat je dan ziet is dat mensen zich afvragen waarom dat merk een wielerploeg sponsort.”

“Ons streven is om die sponsoring goed te activeren, bijvoorbeeld als de ploeg hier op trainingskamp is. We hebben zoveel te bieden, ook voor fietsers. Van fietsen in je vrije tijd, tot racefietsen en het mountainbiken waarvoor we Bike Republic Sölden hebben opgericht in 2015. Dat willen we zeggen met onze sponsoring”, aldus Schwarz.

Veel wintersportgebieden in Oostenrijk, maar ook in Frankrijk en Italië promoten steeds vaker de zomersporten die uitgevoerd kunnen worden. Ötztal kiest ervoor om de actieve fietser aan te spreken via een profploeg. Ook mountainbikester Laura Stigger wordt gesteund door de regio en in het verleden was oud-skiër Bode Miller een uithangbord van Ötztal.

“Sport is ons dna. In de winter is dat vooral skiën, maar wielrennen is heel belangrijk om het hele jaar door het toerisme op gang te houden. Dat is weer belangrijk voor onze werknemers, zodat zij hier het hele jaar kunnen werken, en dat geldt ook voor de inwoners. Wil je er wel wonen als er maar een hoogseizoen is per jaar? Daarom is het beter om ook in de zomermaanden te tonen wat we in huis hebben”, vindt de baas van het toerismebureau.

Uitvalsbasis, ook in de zomer

Een bergdorp dat de hele zomer kan draaien op de inkomsten van de wintermaanden, dat wordt steeds lastiger. Zeker als door klimaatverandering de hoeveelheid sneeuw blijft afnemen. Volgens Schwarz zijn veel wintersportgebieden te laat in gang geschoten als het gaat om de focus op de zomer. “Het eerste wat je moet doen is investeren in wat je te bieden hebt, zoals in fietspaden of in mountainbikeroutes. Als wintersportgebied moet je een heel jaar een uitvalsbasis zijn, maar sommige gebieden slapen nog als het daarover gaat.”

“Wij hebben eerst geïnvesteerd en moeten het nu gaan promoten. Dat dat kan via een wielerploeg als BORA-hansgrohe is heel belangrijk. Ik denk dat we daarmee een goede zet hebben gedaan”, zegt hij. De regio Ötztal heeft nooit overwogen om naamsponsor te worden van BORA-hansgrohe. “Dat is nooit een optie geweest. Dat zou ook te veel zijn. Onze roots liggen in de wintersport, maar voor het wielrennen in de zomer is dit genoeg.”