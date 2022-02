BORA-hansgrohe met Vlasov, Bennett en Van Poppel naar UAE Tour

BORA-hansgrohe gaat met een sterke selectie naar de UAE Tour. De Duitse formatie rekent in de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar op Aleksandr Vlasov voor het klassement en Sam Bennett in de sprints.

Beide kopmannen krijgen een aantal helpers mee. Vlasov, die begin februari de eindwinst veroverde in de Ronde van Valencia, kan in de lastige etappes rekenen op Jai Hindley en Patrick Konrad in de rittenkoers door de Verenigde Arabische Emiraten.

Bennett krijgt bij zijn rentree voor BORA-hansgrohe, na zijn veelbesproken overstap van Deceuninck-Quick-Step, steun van onder meer Danny van Poppel. De Nederlander is een belangrijke lead-out voor Bennett. Ook Shane Archbold en Ryan Mullen voegen zich in het treintje van de Ierse spurter.

Selectie BORA-hansgrohe voor de UAE Tour (20-26 februari)

Shane Archbold

Sam Bennett

Jai Hindley

Patrick Konrad

Ryan Mullen

Danny van Poppel

Aleksandr Vlasov