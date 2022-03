BORA-hansgrohe met Schelling en Van Poppel in Milaan-San Remo

BORA-hansgrohe gaat met twee Nederlanders van start in Milaan-San Remo. Ide Schelling en Danny van Poppel maken deel uit van de zeskoppige selectie. Sam Bennett, de Ierse sprinter van de ploeg, is er vanwege ziekte niet bij.

Van Poppel reed Milaan-San Remo al vier keer eerder, maar wist nooit bij de eerste vijftig te eindigen. Voor Schelling, die door een coronabesmetting in februari een trainingsachterstand opliep, zal het zijn debuut in de Italiaanse voorjaarskoers zijn. Naast Van Poppel en Schelling bestaat het team van BORA-hansgrohe uit de thuisrijder Giovanni Aleotti, Cesare Benedetti, Marco Haller en Ryan Mullen.

