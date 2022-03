BORA-hansgrohe mist zieke Sam Bennett in Milaan-San Remo

Sam Bennett zal zaterdag niet starten in Milaan-San Remo. De Ierse sprinter moet de Italiaanse voorjaarsklassieker missen vanwege ziekte, laat zijn ploeg weten op social media.

De 31-jarige Bennett stond wel op de voorlopige startlijst van La Primavera. Het zou zijn zevende deelname zijn aan Milaan-San Remo. De monumentale klassieker is niet op het lijf van de sprinter geschreven, want zijn beste uitslag is een 28ste plaats in 2019.

In Parijs-Nice was de sprinter niet in goede doen. “Ik lig één of twee maanden achter op schema. In de tweede etappe zat ik in de groep die sprintte voor zege, maar ik kon niet eens in de buurt komen toen we uit de bocht op 400 meter van de streep kwamen. Ik kwam uit het zadel en ging juist langzamer. Het zal weer goed komen, maar het heeft tijd nodig”, zei de nieuwkomer bij BORA-hansgrohe. “Alles gaat perfect met de lead-outs, maar ik ben momenteel de zwakke schakel.”

Unfortunately, @Sammmy_Be is sick and therefore unable to participate in @Milano_Sanremo this weekend.

Get well soon, Sam 💪🏼👊🏼

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 18, 2022