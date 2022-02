Ide Schelling zit weer op de fiets na coronabesmetting

Ide Schelling kampte eerder deze maand met een coronabesmetting. De Nederlander van BORA-hansgrohe heeft noodgedwongen ruim een week niet kunnen trainen, maar zit inmiddels weer op de fiets. Schelling hoopt zich alsnog zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op het Vlaamse Openingsweekend.

Schelling maakte begin februari zijn seizoensdebuut in de Ronde van Valencia, maar raakte na de Spaanse ronde besmet met het coronavirus. De 24-jarige rasaanvaller, bezig aan zijn derde profseizoen, kon uiteindelijk negen dagen niet trainen. “Mijn eerste ritjes op de fiets na een COVID-19-infectie. Negen dagen niet fietsen is niet ideaal”, laat de Zuid-Hollander weten via Instagram.

Schelling werkte vandaag bijvoorbeeld echter weer de nodige kilometers af en liet zich niet afschrikken door het slechte weer in Nederland. “Storm, regen, koud weer… Ik zorg er in deze weersomstandigheden voor dat mijn innerlijke Flandrien er straks klaar voor is. Klaar voor het Openingsweekend!”

