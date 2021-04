BORA-hansgrohe met Schachmann en Schelling in Waalse Pijl

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie voor de Waalse Pijl naar buiten gebracht. De Duitse formatie rekent in de midweekse klassieker met name op Maximilian Schachmann, de nummer drie van de voorbije Amstel Gold Race. Ook Ide Schelling is van de partij.

Met Schachmann heeft BORA-hansgrohe een renner in de gelederen die twee jaar geleden al eens vijfde werd in de Waalse Pijl. De 27-jarige Duitser is ook nu weer een van de mannen om in de gaten te houden op de Muur van Hoei. Schachmann was afgelopen zondag namelijk een van de hoofdrolspelers in de Amstel Gold Race.

Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar de prestatie van Ide Schelling. De 23-jarige renner is bezig aan een prima voorseizoen in het tenue van BORA-hansgrohe en werd in aanloop naar de Waalse Pijl al vierde in de Brabantse Pijl. Ook in de Amstel Gold Race liet Schelling zich zien met enkele versnellingen in de (voor)finale.

De zevenkoppige selectie voor de Waalse Pijl bestaat verder uit de jonge Belg Jordi Meeus, Andreas Schillinger, Cesare Benedetti en de Oostenrijkers en naamgenoten Patrick Gamper en Patrick Konrad. Die laatste werd in het verleden al een keertje zevende en tiende op de Muur van Hoei.

Selectie BORA-hansgrohe voor Waalse Pijl (21 april)

Cesare Benedetti

Patrick Gamper

Patrick Konrad

Jordi Meeus

Maximilian Schachmann

Ide Schelling

Andreas Schillinger