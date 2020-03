BORA-hansgrohe met meerdere toppers naar Parijs-Nice vrijdag 6 maart 2020 om 09:59

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie voor Parijs-Nice ingeleverd bij organisator ASO. De Duitse formatie rekent vanaf zondag op sprinter Pascal Ackermann, klassementsrenner Maximilian Schachmann en Peter Sagan, die de laatste jaren steevast koos voor Tirreno-Adriatico.

Voor Sagan betekent het een terugkeer naar de koers waar hij zijn definitieve doorbraak beleefde als prof. In 2010 wist de Slowaak de wielerwereld te verbazen door op 20-jarige leeftijd twee etappes te winnen. Sinds 2012 koos Sagan voor Tirreno-Adriatico, die andere voorbereidingswedstrijd in aanloop naar de voorjaarsklassiekers.

In de sprints is het niet alleen uitkijken naar Sagan, aangezien BORA-hansgrohe ook Ackermann heeft opgenomen in de achtkoppige selectie voor Parijs-Nice. De snelle Duitser won dit jaar al de Clásica de Almería en een etappe in de UAE Tour. Jempy Drucker, Juraj Sagan en Michael Schwarzmann zullen een sprinttreintje moeten vormen voor Ackermann en Sagan.

De WorldTour-formatie richt zich niet alleen op de vlakke etappes, gezien de aanwezigheid van Maximilian Schachmann, Patrick Konrad en Felix Großschartner. De 26-jarige Schachmann werd dit jaar al tweede in de Volta ao Algarve en zal wellicht de rol van klassementskopman opeisen.

Selectie BORA-hansgrohe voor Parijs-Nice (8-15 maart)

Pascal Ackermann

Jempy Drucker

Felix Großschartner

Patrick Konrad

Juraj Sagan

Peter Sagan

Maximilian Schachmann

Michael Schwarzmann

