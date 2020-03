AG2R La Mondiale met Naesen, Bardet en Latour naar Parijs-Nice vrijdag 6 maart 2020 om 08:50

AG2R La Mondiale heeft acht renners op papier voor Parijs-Nice. De Franse formatie rekent op meerdere kopmannen met Oliver Naesen, Romain Bardet en Pierre Latour, terwijl ook Benoît Cosnefroy een man is om in de gaten te houden.

Bardet en Latour zullen waarschijnlijk worden uitgespeeld voor het klassement. Die eerste hoopt zich nu via Parijs-Nice voor te bereiden op de Giro d’Italia, zijn eerste grote doel van het seizoen. De 29-jarige Bardet werd twee weken geleden nog tweede in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, achter de ongenaakbare Nairo Quintana.

Zijn landgenoot Latour reed met de Ster van Bessèges en de Royal Bernard Drôme Classic al enkele Franse voorbereidingskoersen, maar de 26-jarige coureur zoekt nog naar zijn beste vorm. Verder rekent de ploeg dus op Naesen en Cosnefroy. Voor die eerste is Parijs-Nice vooral een voorbereidingskoers in aanloop naar de kasseiklassiekers.

Cosnefroy zal ongetwijfeld willen scoren voor eigen volk, zeker na zijn zeges in de Grand Prix Cycliste la Marseillaise en de Ster van Bessèges. De selectie bestaat verder uit Mikaël Chérel, hardrijder Alexis Gougeard, klimbelofte Aurélien Paret-Peintre en de aanvalslustige rittenkaper Nans Peters. Gisteren maakte Lotto Soudal ook zijn selectie bekend voor de ‘Koers naar de Zon.’

Selectie AG2R La Mondiale voor Parijs-Nice (8-15 maart)

Romain Bardet

Mikaël Chérel

Benoît Cosnefroy

Alexis Gougeard

Pierre Latour

Oliver Naesen

Aurélien Paret-Peintre

Nans Peters