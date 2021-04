BORA-hansgrohe met Ide Schelling in Brabantse Pijl

BORA-hansgrohe heeft de selectie voor de Brabantse Pijl op papier. De Duitse WorldTour-ploeg rekent onder meer op twee twee talenten uit de Lage Landen: Ide Schelling en Jordi Meeus staan woensdag aan de start.

Ook klassiekerkopman Nils Politt is van de partij in de Brabantse Pijl. Hij vindt naast Schelling en Meeus ook Marcus Burghardt, Patrick Gamper, Martin Laas en Frederik Wandahl aan zijn zijde in de ploeg van BORA-hansgrohe.

Vorig jaar reed Ide Schelling namens BORA-hansgrohe de beste uitslag in de Brabantse Pijl. De jonge Nederlander werd dertiende. De vorm van Schelling is goed: in de Ronde van het Baskenland toonde hij zich in de aanval en werd hij achtste in de zware tijdrit.

Selectie BORA-hansgrohe voor de Brabantse Pijl 2021 (14 april)

Marcus Burghardt

Patrick Gamper

Martin Laas

Jordi Meeus

Nils Politt

Ide Schelling

Frederik Wandahl