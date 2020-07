BORA-hansgrohe heerst in koninginnenrit Sibiu Tour: Mühlberger wint, Konrad leider vrijdag 24 juli 2020 om 14:51

BORA-hansgrohe heeft in de eerste rit-in-lijn van de Sibiu Tour haar favorietenrol waargemaakt. Op de lange en zware slotklim naar Balea Lac waren kopmannen Patrick Konrad en Gregor Mühlberger te sterk voor de concurrentie. Na een rit van 183 kilometer won Mühlberger de bergrit, voor Konrad. Matteo Badilatti (Israel Start-Up Nation) werd derde.

Ivar Slik in de aanval

Een kopgroep van zes ontsnapte al snel in de etappe, met daarbij een Nederlander. Ivar Slik van À BLOC wilde zich na zijn valpartij in de proloog – zijn grote doel deze ronde – revancheren en koos voor de aanval. Hij kreeg Valère Thiébaud (Roth), Filippo Ferronato (CT Friuli), Andrea Meucci (Amore e Vita), Pawel Bernas (Mazowsze Serce Polski) en Wojchiech Sykala (Voster ATS) met zich mee. De zes kregen maximaal zeven minuten voorsprong.

In het peloton waren het Bike Aid en BORA-hansgrohe die de achtervolging leidden. Later stak ook Israel Start-Up Nation een handje bij, toen de 25 kilometer lange slotklim naar Balea Lac naderde. De voorsprong van de koplopers was aan de voet nog drie minuten, maar niet veel later was die voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen.

Hergroepering op slotklim

Op achttien kilometer van de meet volgde een algemene hergroepering en kon de strijd om de ritzege en de leiderstrui beginnen. De verwachting was namelijk niet dat Nikodemus Holler van Bike Aid zijn gele trui zou behouden, en dat werd ook snel duidelijk op de klim.

Uit een uitgedund peloton wisten Gregor Mühlberger en Rémy Rochas vervolgens te ontsnappen. Zij kregen Patrick Konrad, Matteo Badilatti, Francesco Bongiorno en Piotr Brozyna achter zich aan, maar die laatste twee konden het tempo van de andere vier niet volgen. Achter de koplopers reed een oude bekende rond: Davide Rebellin had zich bij de geloste Sykala gemeld en volgde op een twintigtal seconden van de kop.

BORA-hansgrohe oppermachtig

Ondertussen probeerde BORA-hansgrohe het overtal met Mühlberger en Konrad uit te spelen, maar zij hadden de nodige moeite met de Fransman Rochas. Toch wist Konrad weg te rijden. Daarachter wist Mühlberger zich los te weken van Rochas en aan te sluiten bij Konrad, waarna de twee BORA-hansgrohe-kopmannen de buit mochten verdelen.

Mühlberger kreeg de ritzege cadeau van Konrad, die op zijn beurt de leiding overneemt in het algemeen klassement omdat hij donderdag een betere proloog reed. In de daguitslag werd good old Davide Rebellin knap zevende. Adne van Engelen was op de vijftiende plek de beste Nederlander.