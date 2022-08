BORA-hansgrohe gematigd tevreden na eerste bergrit: “Doel was om in groep Roglic te finishen”

BORA-hansgrohe kende een ietwat fletse dag gisteren in de zesde etappe van de Vuelta a España. Kopmannen Jai Hindley en Wilco Kelderman moesten 1 minuut 22 prijsgeven op Remco Evenepoel en Enric Mas op de Pico Jano, maar het BORA-duo handhaafde zich wel in de groep met Primož Roglič. “Er is nog alles om voor te rijden”, zei Hindley achteraf tegen de ploeg.

“De regen maakte maakte het extra zwaar. Het tempo op de voorlaatste klim lag al erg hoog en dit bleef ook zo op de slotklim. Toch wisten we ons te handhaven in de groep van overige klassementsrenners”, blikt Hindley terug. Hij kijkt met voorzichtig optimisme naar wat nog komen gaat. “Er komen nog veel bergetappes aan dus er kan nog van alles gebeuren”, besluit de Giro-winnaar optimistisch.

Ook ploegleider Jens Zemke klinkt voorzichtig positief. “We zaten in de groep die voor de vijfde plaats reed met Hindley, Kelderman en Sergio Higuita, en we hebben vrijwel geen tijd verloren ten opzichte van andere klassementsrenners met uitzondering van Evenepoel. Jai en Wilco finishten in de groep met Primož Roglič, dat was het doel van vandaag dus in dat opzicht ging het goed”, zegt de Duitser.

Hindley en Kelderman staan nu elfde en twaalfde in het algemeen klassement, beiden op 1 minuut 55 van leider Evenepoel. Kelderman is daarmee de best geplaatste Nederlander. Mede-kopman Sergio Higuita eindigde in de etappe op 1 minuut 37 van Evenepoel en Mas, en is terug te vinden op plek achttien in het klassement op 2 minuut 22.