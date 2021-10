BORA-hansgrohe bevestigt: ploegleider Enrico Poitschke vertrekt, Rolf Aldag komt

BORA-hansgrohe heeft bevestigd dat ploegleider Enrico Poitschke na jaren trouwe dienst vertrekt bij het Duitse WorldTeam. Tegelijkertijd werd de aanstelling van Rolf Aldag bekendgemaakt. Op dit moment is de 53-jarige Duitser nog werkzaam bij Bahrain Victorious.

In een perscommuniqué laat ploegmanager Ralph Denk weten dat hij Enrico Poitschke veel dank is verschuldigd. “De afgelopen maanden ben ik me er echter meer en meer van bewust geworden dat als we ons als ploeg verder willen ontwikkelen, we waarschijnlijk ook een verandering in de sportieve leiding nodig hebben. Het is niet dat ik niet tevreden ben met de resultaten, maar het wielrennen is veranderd en we moeten ons aan die veranderingen aanpassen om bij te blijven.”

Volgens Denk brengt nieuwkomer Rolf Aldag een schat aan ervaring mee naar zijn ploeg. “Ik ben blij dat ik hem heb kunnen inspireren met ons project. Ik denk dat je kunt zien dat wielrennen zijn passie is en dat is iets wat ons verbindt. Al vanaf onze eerste gesprekken hadden we dezelfde visie over de richting die we met BORA-hansgrohe in de toekomst op willen. Bovendien heeft Rolf in het verleden intensief met Specialized samengewerkt en dat is ook belangrijk voor ons.”

“Hij zal de sportieve leiding van de ploeg overnemen en zal ons ook kunnen bijstaan dankzij zijn ervaring in materiaalontwikkeling. Voor mij is Rolf een duidelijke aanwinst voor BORA-hansgrohe door zijn uitgebreide ervaring, technische know-how en betrokkenheid”, aldus Denk.