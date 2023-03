Boonen: “Ben redelijk zeker dat Laporte naar een ander team zal vertrekken”

Met overwinningen in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen is Christophe Laporte nu al een van de renners van het voorjaar. De Fransman voelt zich op zijn plek bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, maar Laporte is wel einde contract. Tom Boonen ziet de Fransman in 2024 niet meer koersen voor de geel-zwarte formatie.

Dat liet de oud-renner weten in een nieuwe aflevering van Wielerclub Wattage, een podcast van Sporza. “Ik ben er redelijk zeker van dat Laporte op het einde van het seizoen naar een ander team zal vertrekken. Laporte is momenteel een sleutelfiguur om de Jumbo-Visma-ploeg zenuwachtig te maken. Volgens mij heeft Laporte deze week zeker al ergens een aanbieding gekregen van een andere ploeg.”

“Laporte is een begeerde renner. Er zijn veel goede ploegen, waaronder een Belgisch team, die een goede kopman kunnen gebruiken”, aldus Boonen. “Alleen is er niemand beschikbaar van de Grote Drie (Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar, red). Dan kom je al heel snel bij een Laporte uit, die wel einde contract is.”

Boonen komt nog eens terug op zijn eerdere uitspraken die hij deed na Gent-Wevelgem. Volgens de voormalig klassiekerspecialist zal Van Aert nog spijt krijgen van zijn beslissing om de zege in Gent-Wevelgem ‘weg te geven’ aan ploegmaat Laporte. “Op dit moment zijn Laporte en Van Aert ploegmakkers, die samen heel wat meemaken. Maar volgend jaar zal dat er helemaal anders uitzien als Laporte naar een ander team trekt. Dan kan je de tijd niet meer terugdraaien.”

Lees ook: Christophe Laporte heeft nieuwe droom: “Roubaix moet me beter liggen dan de Ronde”

Laporte sprak woensdag na zijn zege in Dwars door Vlaanderen nog vol lof over Jumbo-Visma. “Het is een soort comfort voor sommige renners om bij een Franse ploeg te blijven. Veel Franse renners spreken geen Engels, ook ik sprak geen Engels toen ik bij Jumbo-Visma kwam. Dat was een barrière, dat is moeilijk. Je moet een zekere maturiteit hebben om dan bij de ploeg te komen.”

“Ik wilde echter heel graag naar een buitenlandse ploeg. Het is een andere mentaliteit. Bij Jumbo-Visma is het echt een ander niveau, we zijn de beste ploeg van de wereld. Iedereen krijgt zijn kansen en het is niet altijd alles op alles voor één renner.”