Bondsvoorzitter Van Damme sluit afgelasting Tour de France niet uit donderdag 16 juli 2020 om 15:02

De Tour de France zal dit jaar beginnen op 29 augustus in het Zuid-Franse Nice. Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische wielerbond, sluit echter niet uit dat de Ronde van Frankrijk alsnog zal worden afgelast. “Iedereen houdt er rekening mee”, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Volgens L’Equipe zal organisator ASO meerdere maatregelen invoeren om het coronavirus buiten de deur te houden. De huldigingsceremonie komt er dit jaar compleet anders uit te zien. Zo worden de truien al achter de bühne aangetrokken door een verzorger van de renner en is er dit jaar geen plaats voor rondemissen.

Ook bij start en finish gelden er nieuwe maatregelen. Journalisten zijn er niet welkom en na de finish worden er op straat enkel verzorgers van de ploeg toegelaten. “Goede maatregelen”, zo concludeert Van Damme. “De veiligheid garanderen tijdens een rittenkoers van drie weken is niet evident. Dat vraagt om strenge maatregelen.”

“Of dat drie weken lang vol te houden is? Ja, zeker door de ploegen en hun omgeving. Iedereen wil er een degelijk seizoen van maken. Iedereen draagt een verantwoordelijkheid. Niet alleen de mensen van het peloton, maar ook de fans. Daarom moet iedereen zich heel goed bewust zijn van wat wel en niet mag.”

“Er kan dit jaar van alles gebeuren”

Toch houdt Van Damme rekening met een doemscenario. “Iedereen moet rekening houden met een afgelasting. Er kan dit jaar van alles gebeuren.” De vraag is of het in coronatijd überhaupt wel verantwoord is om met een peloton drie weken door Frankrijk te koersen. “Als politici en specialisten beslissen dat het kan, dan volgen wij dat.”

“Als zij morgen zeggen dat het niet kan, dan is het iets anders. De medici moeten uitmaken wat er moet gebeuren. Als het moet, moet het. De volksgezondheid gaat boven alles.”