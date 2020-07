Coronamaatregelen in de Tour: Geen rondemissen, geen verplaatsing per vliegtuig woensdag 15 juli 2020 om 08:40

In de Tour de France is er dit jaar geen plaats voor de rondemissen. Volgens Het Nieuwsblad is dat een van de maatregelen die ASO invoert om het coronavirus buiten de deur te houden. Daarnaast zullen renners dit jaar in tegenstelling tot voorgaande edities voor lange verplaatsingen niet meer in het vliegtuig stappen.

De huldigingsceremonie komt er dit jaar compleet anders uit te zien. De truien worden al achter de bühne aangetrokken door een verzorger van de renner. Op het podium zijn de sponsoren en notabelen nog steeds welkom, al dienen zij uiteraard social distancing te respecteren.

Ook bij start en finish gelden er nieuwe maatregelen. Journalisten zijn er niet welkom. Na de finish worden er op straat enkel verzorgers van de ploeg toegelaten. Voor fotografen geldt een uitzondering, maar het aantal dat wordt toegelaten is beperkt. Zij zullen foto’s moeten uitwisselen.

Journalisten niet bij start&finish

Tourdirecteur Christian Prudhomme verklaarde eerder al dat de publiciteitskaravaan meer dan gehalveerd wordt. Daarnaast vertelde hij dat 2020 niet het jaar zal zijn ‘om handtekeningen te verzamelen’. Nu blijkt waarom: het gebied waar de ploegbussen staan wordt immers afgesloten.

Volgens de Franse regels mag een evenement momenteel maximaal 5.000 toeschouwers hebben. De Tour probeert dit in goede banen te leiden met sluizen en veiligheidsagenten. Bepaalde bergen zullen voor het publiek worden afgesloten of enkel bereikbaar zijn per voet of met de fiets.

Eigen verdieping in hotel, niet met het vliegtuig

In het hotel zullen de ploegen per team een eigen verdieping toegewezen krijgen. Daarnaast krijgt iedere ploeg een aparte, afgesloten eetzaal. Voor lange verplaatsingen zal op verzoek van de ploegbazen niet meer in het vliegtuig worden gestapt. De eerste rustdag – wanneer het peloton 360 kilometer van Laruns naar La Charente Maritime moet afleggen – zal daarom vooral een reisdag worden. Er wordt nu met auto’s en bussen, of zoals in het slotweekend per trein, gereisd.