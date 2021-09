Bondscoaches tevreden met WK-zilver Nederland: “Gat was net te groot”

Bondscoaches Koos Moerenhout en Loes Gunnewijk kunnen leven met de zilveren medaille die Nederland hebben behaald op het WK Mixed Relay. De mannen werden ‘slechts’ zevende, waarna de vrouwen met een sterk slot een tweede plaats veiligstelden. Het verschil met het goud van Duitsland was uiteindelijk twaalf seconden. “Ik denk dat ze het super gedaan hebben”, aldus Gunnewijk bij de NOS.

“Op zich reden ze goed, naar behoren”, vat Moerenhout de prestatie van Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman samen. “We bleven aansluiting houden met de beste tijden, zodat we de dames zo goed mogelijk aan de start konden brengen. Technisch gezien liep het – op een paar kleine dingen na – wel goed. We zaten daar waar we moesten zitten. Andere landen hadden echt een strakke tijd bij de mannen, maar die leveren dik in bij de vrouwen. Zoals Italië.”

Volgens Gunnewijk mikten de zes Nederlandse deelnemers (met Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Riejanne Markus bij de vrouwen) zelf op een podiumplaats. “Ik denk daarom dat ze het super gedaan hebben. Ik zag dat we inliepen”, zegt ze over de prestatie van de vrouwen. “Maar helaas was het gat net te groot. Duitsland was sterker. De rit liep goed, ook technisch. De vermoeidheid kwam er wel in, maar iedereen reed op de limiet. Ze hebben er alles uitgehaald.”

In 2019 werd Nederland nog wereldkampioen op de Mixed Relay. Vorig jaar werd het gemengde onderdeel niet verreden op het WK in het coronajaar.