Bondscoach Spanje over degradatiestrijd: “Ploegen laten renners niet naar WK gaan”

Pascual Momparler zit met zijn handen in het haar. De bondscoach van Spanje hoopt een zo sterk mogelijke selectie te kunnen samenstellen voor het WK in Wollongong, maar meerdere renners worden door hun ploeg tegengehouden om de mondiale titelstrijd te betwisten.

Momparler is overigens niet de enige bondscoach met kopzorgen: door de steeds feller wordende strijd in de UCI WorldTour-ranking kiezen steeds meer teams die vechten tegen degradatie eieren voor hun geld. Ploegen laten (potentiële) puntenpakkers niet afreizen naar Australië, omdat ze elders punten moeten scoren in de strijd tegen degradatie. “Veel teams weigeren om renners af te staan en dit kan voor veel landen weleens catastrofaal uitpakken”, waarschuwt Momparler in gesprek met sportkrant Marca.

“Ik weet al hoe sommige ploegen erin staan. Ik weet hoe het zit en begrijp dat de teams hun plaats op de WorldTour-ranking willen veiligstellen, want dat is waar de sponsor voor betaalt. Bovendien zijn er ook ploegen als INEOS Grenadiers die hun renners niet laten gaan omdat ze de WorldTour-ranking willen winnen. Ze willen de renners zo fris mogelijk aan de start brengen van de Italiaanse najaarsklassiekers. Het zal een atypisch WK worden”, denkt de Spaanse keuzeheer.

Geen Valverde, Izagirre en Herrada?

Momparler brengt volgende week een bezoekje aan de Vuelta a España, in de hoop bepaalde teams nog te overtuigen. “Maar het is geen makkelijke situatie. De renners willen wel naar Australië, maar de teams zien dit niet zitten. Voorlopig kan ik maar drie coureurs met zekerheid selecteren: Juan Ayuso en Marc Soler voor de wegrit, Oier Lazkano voor de tijdrit. Ion Izagirre en Jesús Herrada maken normaal ook deel uit van de selectie, maar het is nog onduidelijk of ze mogen starten. Ook de deelname van Alejandro Valverde is nog onzeker. Ik hoop dat we snel een oplossing vinden.”