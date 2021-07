Annemiek van Vleuten dacht dat ze olympisch kampioen was

De olympische wegrit bij de vrouwen is uitgedraaid op een bizarre wedstrijd. De overwinning ging zeer verrassend naar de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer. Annemiek van Vleuten, die als tweede de finish passeerde, stak haar handen in de lucht in de veronderstelling te hebben gewonnen. Van Vleuten viel na de finish hevig geëmotioneerd in de armen van de Nederlandse verzorger Ruud. Maar een fractie later lijkt ze te beseffen dat ze zich vergist heeft. “Ruud, ik had het mis, ik had niks door”, zegt ze vervolgens.

