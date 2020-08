Bondscoach Koos Moerenhout: “Het liefst wilden we een pure massasprint voorkomen” woensdag 26 augustus 2020 om 17:54

Bondscoach Koos Moerenhout probeerde zijn Nederlandse ploeg het EK wielrennen in Plouay zo hard mogelijk te laten maken. Landen als Italië en Frankrijk die juist graag een sprint wilden, raakten daardoor echter niet genoeg ontwricht en verdeelden de buit aan de streep. Mathieu van der Poel spurtte uiteindelijk naar de vierde plek.

“Het was een zwaar parcours, een slopend parcours. Maar het was ook geen parcours waar je het goed uit elkaar kon trekken”, concludeerde Moerenhout na de aankomst in gesprek met de NOS. “Dus wat dat betreft hadden we ook wel voorzien dat het lastig zou worden om echt met groepjes weg te rijden. De jongens hadden het wel geprobeerd. Alleen zag je dan ook wel dat als dan niet gelijk de juiste mannen mee zaten, dat dan de controle er weer kwam. En dan kun je aanvallen wat je wilt, maar dan ga je eigenlijk nergens naar toe. Op een gegeven moment moet je dan toch switchen naar: hoe krijgen we Mathieu het best in stelling? Ik kan niet meer vragen van die mannen dan dat ze nu hebben gedaan. En dan is dit het resultaat met het parcours waarmee we moeten dealen.”

Ook de bondscoach zag Van der Poel een handvol keer aan de boom schudden. Maar steeds als hij dan omkeek, zaten de anderen op zijn wiel en wilde niemand overnemen. “Dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Vooral de Italianen en de Fransen zetten vol in op de massasprint. Als je al twee à drie kwalitatief goede ploegen hebt die daar vol op inzetten, wordt het heel moeilijk om hier iets te forceren. Zeker op een relatief korte afstand van 175 kilometer.”

Te kort

Moerenhout vond het Europees kampioenschap rond Plouay eigenlijk ook wel te kort. “Als er een klim in zit van vijf kilometer, dan is deze afstand prima. Maar die zat er niet in. Dat is het verschil bijvoorbeeld met de wedstrijd (de Bretagne Classic Ouest-France, red) die gisteren hier was. Die is 250 kilometer en dan zie je dat iedereen toch gaat kraken in die laatste ronde. Dat moment ging hier gewoon niet gebeuren.” Dat de verschillen in de wedstrijd er niet kwamen was dan ook wel enigszins te verwachten, vond hij. “En dan is dit wat het is en ben ik blij met de manier waarop de jongens hebben gereden. We hebben ons echt wel goed getoond en Mathieu heeft gedaan wat hij kon.”

Eigenlijk wilde de Nederlandse ploeg het liefst een pure massasprint voorkomen, erkende de oud-prof. “Omdat je toch met een Démare zit in topvorm, en Nizzolo. En is het zeker niet ondenkbaar dat Mathieu hier een massasprint zou winnen. Alleen, we probeerden toch om iets meer koers te creëren, zodat er minder controle was vóór een pure massasprint. En daar hebben we een heel goede poging toe gedaan, maar het was niet gelukt.”