zondag 24 september 2023 om 11:46

Bondscoach Koos Moerenhout voor EK 2023: “Het initiatief is niet aan Nederland”

Video Op de laatste dag van het EK Wielrennen in de provincie Drenthe staat de wegwedstrijd voor de mannen elite op het programma. De Nederlandse ploeg, onder leiding van bondscoach Koos Moerenhout, hoopt voor eigen volk een gooi te doen naar de Europese titel. “We gaan voor de winst, dat mag duidelijk zijn”, liet Moerenhout voor de start weten aan WielerFlits.

De oud-renner hoopt op winst, maar verliest daarbij de realiteit niet uit het oog. “Of we moeten winnen? Dat is de lat wel heel dwingend hoog leggen, maar het is duidelijk dat we voor de winst gaan. We hebben er de ploeg voor, met renners in vorm. De mannen kennen het parcours goed en beschikken over de ervaring. We gaan zeker met de hoogst mogelijke ambitie van start, maar meer landen zullen dit idee hebben.”

Op het voorbije WK in Glasgow koos Moerenhout voor een aanvallende koersstrategie. En vandaag? “Dat is nu iets anders. We hebben Olav Kooij als speerpunt, een sprinter met klassiekermogelijkheden. Het is dus niet aan ons om de koers hard te maken, maar we mogen aan de andere kant ook geen ontsnappingen missen. We moeten wel voorkomen dat we achter de feiten aanrijden.”



Waakzaam

“Je zag in de andere EK-wedstrijden dat de wind net verkeerd staat om de boel echt uit elkaar te rijden. Je ziet telkens een komen en gaan van groepjes, maar aan de andere kant ook weer controle. Het is zaak om de hele dag scherp te zijn, om niet de juiste ontsnapping te missen. Maar het is zeker niet aan ons om de koers hard te maken”, aldus Moerenhout.