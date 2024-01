dinsdag 2 januari 2024 om 11:07

Bondscoach Gerben de Knegt: “Het zou goed zijn als er een Nederlandse veldritformatie komt”

De Nederlandse veldrijders presteren deze winter bijzonder sterk. Bij de vrouwen was de dominantie al groot, maar dit jaar scoren ook de mannen in de breedte bijzonder goed. Bondscoach Gerben de Knegt denkt daarom dat er een Nederlandse veldritformatie zou moeten komen die de strijd aan kan gaan met de grote Belgische ploegen.

Ondanks alle successen, heeft Nederland op dit moment geen enkel crossteam met een UCI-status. “Voor Nederland zou het goed zijn als er ook bij ons een commerciële veldritformatie komt die kan wedijveren met de Belgische topteams”, aldus De Knegt op de site van de KNWU, in een selectiebericht voor de Wereldbeker Zonhoven. “Je zou denken dat de tijd nooit eerder zó rijp is geweest voor een dergelijk team.”

Zo’n team zou ook een reddingsboei kunnen zijn voor Nederlandse renners die geen contract krijgen bij een buitenlands team, denkt De Knegt. “Voor een renner als Ryan Kamp – die tegen de absolute top aanschurkt – was dat een welkome ontwikkeling geweest. Eigenlijk is het ongelofelijk dat een renner van zijn kaliber geen volwaardig team meer heeft.’’ Kamp mocht niet blijven bij Pauwels Sauzen-Bingoal, maar we zullen hem wel gewoon zien blijven crossen. Hij gaat met eigen sponsoren individueel verder.