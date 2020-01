Bondscoach De Knegt over WK-deelname Betsema: “Ik beslis zondag” dinsdag 21 januari 2020 om 18:28

Nu Denise Betsema weer vrij is om te crossen, zal bondscoach Gerben de Knegt binnenkort moeten beslissen of de Texelse mee mag naar het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. “Ik zeg bij voorbaat geen nee”, zo vertelt de keuzeheer aan de NOS. “Ik zal zondagavond een definitieve beslissing nemen.”

De 26-jarige Betsema zal zaterdag haar comeback maken in de Kasteelcross van Zonnebeke. “Als ze dan weer koerst, is ze in principe weer beschikbaar. Ze heeft weliswaar niet aan de criteria voldaan (tweemaal top-16 in de Wereldbeker), maar dat hebben slechts vijf rensters gedaan. En we hebben zeven plekken.”

Een ding is zeker: De Knegt houdt de deur op een kier. “Ik heb regelmatig contact met haar gehad en ze heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Maar om haar nu op haar blauwe ogen te geloven, dat kon ik ook niet.” Betsema zelf hoopt ook nog stiekem op het WK. “Er is een kleine hoop, maar dan zou ik zaterdag bijna moeten winnen.”

“Ik hoop dat de vorm goed is en dan zien we het wel”, aldus Betsema, die zondag niet zal deelnemen aan de afsluitende wereldbekermanche in Hoogerheide.