Bondscoach De Knegt mist EK veldrijden door mogelijke coronabesmetting

Gerben de Knegt is niet fit en in afwachting van een corona-test. De bondscoach mist daardoor het EK veldrijden van dit weekend, nota bene in eigen land op de VAM-berg. De 45-jarige Tilburger voelde zich sinds donderdagochtend niet fit en deed thuis een zelftest. Die bleek positief. Hij wacht op dit moment een officiële test af. Dat bevestigt hij aan WielerFlits.

Hij reist sowieso niet af naar Drenthe, geeft hij mee. Hij voelt zich vrijdag al beter dan donderdag, maar hij is nog steeds niet fit genoeg. “Erg balen”, luidt de boodschap die hij aan ons meegeeft kort maar krachtig. Met topfavorieten bij vier van de zes categorieën (Denise Betsema bij de vrouwen, Puck Pieterse bij de U23-vrouwen, Pim Ronhaar bij de U23-mannen en David Haverdings bij de U19-mannen) lijkt het op voorhand een veelbelovend Europees kampioenschap te zijn voor De Knegt.

Hij zal de verrichtingen van zijn selecties nu dus echter uitziekend thuis moeten volgen. Jan van Veen en Geeske van Wijk zullen hem vanuit de KNWU dit weekend vervangen.