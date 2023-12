woensdag 27 december 2023 om 11:14

Bomvolle Nederlandse selecties voor Wereldbeker in eigen land

Het Zeeuwse Hulst is zaterdag het decor voor de eerste Wereldbeker-manche in Nederland van dit seizoen. Bondscoach Gerben de Knegt heeft daarvan gebruikgemaakt door het maximale aantal van veertien crossers en veldrijdsters te selecteren. Alle grote namen geven acte de présence, maar ook enkele beloften krijgen de kans zich te laten zien.

“Het is mooi dat we in eigen land met een sterke selectie aan de start staan, momenteel is dit de maximale bezetting waar het gaat om de kwaliteit van de groep”, laat De Knegt weten in een persbericht van de KNWU. “In eigen land mogen we nog net wat meer renners laten starten. Twaalf eliteplekken, aangevuld met twee beloften.” Onder meer wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Fem van Empel, Nederlands kampioenen Lars van der Haar en Puck Pieterse en Wereldbeker-leidster Ceylin del Carmen Alvarado zijn van de partij

“Ik heb ervoor gekozen ook enkele eliteplekken aan beloften te gunnen”, legt de bondscoach uit. “Voor hun ontwikkeling zijn dit soort wedstrijden belangrijk en zeker voor de UCI-punten ook, want top-40 rijden levert nog altijd veel punten op, waarmee je later dus een betere startplek afdwingt in andere wedstrijden. Ook voor hen is het mooi nu een topcross in eigen land te kunnen rijden.”

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Hulst

Mannen

Mathieu van der Poel

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Tibor Del Grosso

David Haverdings

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Danny van Lierop

Bailey Groenendaal

Lucas Janssen

Guus van den Eijnden

Vrouwen

Fem van Empel

Ceylin del Carmen Alvarado

Lucinda Brand

Puck Pieterse

Annemarie Worst

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Shirin van Anrooij*

Denise Betsema

Aniek van Alphen

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf

Larissa Hartog

Iris Offerein

* Het is de vraag of thuisrijdster Van Anrooij start.