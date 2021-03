Bol zevende in De Panne: “Ruimte voor verbetering, maar het is nog steeds een top 10”

Cees Bol wist eerder deze maand nog een etappe te winnen in Parijs-Nice, maar moest in de OxyClean Classic Brugge-De Panne genoegen nemen met de zevende plaats. “Het was een nerveuze wedstrijd met de wind en de bochtige wegen.”

“In de finale hield de ploeg me goed in positie. Ik moest een paar keer remmen door de lead-outs van andere ploegen, die door het peloton zakten”, liet Bol na afloop via zijn ploeg DSM weten. “Ik had wat pech en er is ruimte voor verbetering, maar het is nog steeds een top 10-klassering, dus dat nemen we mee naar de volgende wedstrijden.”

Marc Reef, ploegleider van DSM in Brugge-De Panne, zag zijn formatie hard werken om Bol in positie te houden. “In de laatste twee kilometer verloor hij een paar keer zijn momentum, omdat hij moest remmen. Uiteindelijk sprintte hij naar de zevende plaats. Over het algemeen was het een vrij goede koers van de jongens, die nu kunnen toewerken naar de volgende wedstrijden.”