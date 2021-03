Sam Bennett klopt Philipsen in Brugge-De Panne

Sam Bennett heeft de OxyClean Classic Brugge-De Panne bijgeschreven op zijn palmares. In De Panne was de Ierse sprinter de snelste in de eindspurt. Jasper Philipsen kwam als tweede over de streep, Pascal Ackermann werd derde. Bennett volgde op de erelijst Yves Lampaert op.

De Driedaagse van De Panne duurt al even geen drie dagen meer, dus werd de naam aangepast. Met de toevoeging van een nieuwe hoofdsponsor heet de semiklassieker in het uiterste westen van Vlaanderen voortaan de OxyClean Classic Brugge-De Panne. De organisatie zette voor de komende edities vol in op spektakel in De Moeren. Zo moet de open vlakte het DNA van de koers worden. Een passage door de heuvelzone, met onder meer de Kemmelberg, kwam te vervallen. De organisatie verwelkomde een hele rits kleppers aan het vertrek, met groenetruiwinnaar Sam Bennett, Pascal Ackermann en Arnaud Démare.

Gougeard met vijf jonge renners op pad

Even na de klok van twaalf werd in Brugge het startsein gegeven voor deze 45e editie. In de snelle openingsfase kwam in eerste instantie niemand weg en pas na een halfuur koers werd een vlucht met zes man gevormd. De ervaren Alexis Gougard sloeg de handen ineen met een batterij jonge renners, met Gerben Thijssen, Barnabás Peák, Ruben Apers, Erik Resell en Wout van Elzakker. In aanloop naar de drie plaatselijke ronden rond De Panne, van elk 45 kilometer, wisten zijn zo’n vier minuten weg te rijden. Nog voor het opdraaien van het lokale circuit, kon door de naam van Nacer Bouhanni, een van de kanshebbers, een streep worden gezet. De sprinter gaf ziek op.

Eenmaal op de plaatselijke ronde werd het tempo in het peloton opgevoerd en nam de nervositeit, met het oog op de passages door De Moeren, toe. Bij de eerste passage door de beruchte polder kwamen meteen verschillende renners in de problemen. De rust keerde terug, maar de toon was gezet. Door de versnelling van het peloton had de kopgroep bij het ingaan van de tweede ronde nog maar een minuut voorsprong. Bij de tweede passage van De Moeren bundelden Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma de krachten, waardoor op 76 kilometer van de streep de kopgroep al was ingelopen.

Net als na de eerste passage door De Moeren, keerde ook nu de windstilstand snel terug. Met nog 71 kilometer te gaan reed Sebastián Mora solo weg. De baanspecialist uit Castellón de la Plana pakte een gaatje van zo’n twintig seconden, maar veel meer werd het niet en net voor het ingaan van de laatste ronde werd hij bijgehaald. De bel voor de laatste ronde klonk en dan was het de kilometers aftellen tot de laatste passage door De Moeren. Toen het peloton de polder weer indook, nam Lotto Soudal de kop. De formatie van Herman Frison trok het tempo stevig omhoog. Het peloton kraakte, maar scheurde niet.

Geen beslissing in De Moeren

Ook Qhubeka ASSOS probeerde het op de kant te zetten, maar het peloton weigerde te breken. Toen de meute eenmaal De Moeren voorbij was, vielen Davide Martinelli van Astana en Lluís Mas (Movistar) aan. Net als Mora even daarvoor, pakte het Italiaans-Spaanse koppel een gaatje. Tegen zo’n omvangrijk peloton waren de twee echter niet opgewassen. Met nog twintig kilometer voor de wielen, was Brent Van Moer de volgende aanvaller. Zijn ploeggenoot Gerben Thijssen reed in de lange vlucht al enige tijd in de spits van de koers en nu was de vice-beloftewereldkampioen tijdrijden van 2018 aan de beurt.

Van Moer reed een tijdje voor het peloton uit, maar werd met nog elf kilometer te gaan toch weer gegrepen. Op de smalle paadjes van het natuurreservaat Hoge Blekker was het opletten voor de sprintersploegen dat ze hun snelle man niet kwijtraakten, maar eenmaal op de brede weg keerden de treintjes van onder anderen Deceuninck-Quick-Step en DSM terug vooraan. In de laatste vier kilometer kwamen ook Groupama-FDJ en Jumbo-Visma naar voren. Het peloton wrong zich door de laatste twee kilometer in De Panne naar de vod, om daarna te gaan sprinten. Michael Mørkøv gaf Sam Bennett een ideale lead-out, die de Ier bekroonde met de overwinning.