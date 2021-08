Bol en Kragh Andersen speerpunten Team DSM in Benelux Tour

Team DSM hoopt in de Benelux Tour met Søren Kragh Andersen zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement, terwijl Cees Bol de aangewezen renner is om te scoren in de sprintetappes. Ook Tiesj Benoot maakt deel uit van de zevenkoppige selectie voor de rittenkoers door Nederland en België, maar zal in een dienende rol van start gaan.

Kragh Andersen was vorig jaar een van de hoofdrolspelers in, toen nog, de BinckBank Tour. De Deen wist in Riemst de individuele tijdrit te winnen, deed zo uitstekende zaken in het klassement en begon met goede papieren aan de slotrit met aankomst in Geraardsbergen. Kragh Andersen bleek na een razendspannende finale echter niet in staat om een ontketende Mathieu van der Poel van de ritzege te houden, die zo in extremis ook eindwinnaar werd van de rittenkoers.

De Deense allrounder moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats in het eindklassement, maar krijgt dit jaar weer een nieuwe kans om de Benelux Tour te winnen. Met Tiesj Benoot, Casper Pedersen, Nikias Arndt, Jasha Sütterlin en Joris Nieuwenhuis is de ploeg rondom Kragh Andersen erg sterk te noemen. In de vlakke etappes hoopt de ploeg met Cees Bol een kandidaat-ritwinnaar in de gelederen te hebben.

De Nederlandse spurter won nog niet zo lang geleden de kermiskoers GP Lucien Van Impe. Ploegleider Marc Reef over de aankomende Benelux Tour: “Met Kragh Andersen kijken we naar het algemeen klassement, terwijl we met Cees hopen op kansen in de sprints. We gaan er met een sterke selectie heen en alle jongens zijn gemotiveerd om voort te borduren op de successen van de afgelopen weken.”

Selectie Team DSM voor Benelux Tour (30 augustus-5 september)

Søren Kragh Andersen

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Cees Bol

Joris Nieuwenhuis

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin