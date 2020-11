BOIC-dokter adviseert: “Om te scoren in Tokio, moet je er 10 dagen op voorhand zijn”

Voor Wout van Aert is het nog een dilemma. Mathieu van der Poel geeft aan de combinatie Tour-Spelen zeker te maken. Remco Evenepoel debuteert alleen in de Tour als de Spelen niet doorgaan. Johan Bellemans, dokter van de Belgische delegatie in Tokio volgend jaar, is overtuigd: “Wie op de Spelen wil scoren, moet er tien dagen op voorhand zijn.”

De meeste sporten houden volgende zomer rekening met de Olympische Spelen. In het wielrennen ligt dat duidelijk iets moeilijker. De Tour eindigt op zondag 18 juli. Zes dagen later vindt in Tokio de wegrit plaats, twee dagen later gevolgd door de MTB-rit en nog twee dagen later staat de tijdrit op het menu.

Dat levert twee problemen op: wie naar Japan reist, moet een jetlag van zeven uur verwerken én – met gemiddelden van 75 procent luchtvochtigheid en temperaturen tot 40 graden – dit worden volgens kenners de meest veeleisende Spelen ooit. Bovendien: wie de tijdrit rijdt, moet ook in de wegrit aan de slag.

Ook mentaal aspect

Wout van Aert en Remco Evenpoel zijn kanshebbers op een medaille in beide disciplines op de Spelen, maar kunnen ook scoren in de Tour. Johan Bellemans, dokter van het BOIC (Belgisch Olympisch Comité), vertelt vandaag in Het Nieuwsblad dat hij elke atleet die naar Tokio reist, zal adviseren om minstens tien dagen vooraf te vertrekken.

“We gaan niet zover om dat te eisen, het staat elke atleet vrij om te beslissen Maar die tien dagen adviseren we wel sterk. En zelfs al steekt een renner er met kop en schouders boven uit, dan speelt nog een aspect mee. De Spelen zijn nog iets anders, groter, een gevoel van: wow, al die sterren bij elkaar. Alleen al mentaal heb je een paar dagen nodig om te wennen.”

Inspanningsfysioloog Peter Hespel, die onder meer werkt voor Deceuninck-Quick-Step, bevestigt wat Bellemans vertelt. “Zeven uur jetlag, dat moet je maal anderhalf doen om aangepast te zijn. “Wie olympisch kampioen wil worden, kan het zich niet permitteren om zes dagen voordien op de Champs-Elysées te rijden. Hou je geen rekening met die jetlag of temperatuur, dan zul je niet winnen. Tenzij je zoveel beter bent dan al de rest. Maar ik weet niet of die renner bestaat.”

Kalender:

18 juli: einde Tour de France (Parijs)

24 juli: wegrit Olympische Spelen (wellicht met Van Aert, Evenepoel en Van Avermaet)

26 juli: mountainbike-rit Olympische Spelen (met Van der Poel)

28 juli: tijdrit Olympische Spelen (wellicht met Van Aert en Evenepoel)