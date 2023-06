Boete voor Mathieu van der Poel na tijdrit Baloise Belgium Tour

Mathieu van der Poel heeft na afloop van de tijdrit Baloise Belgium Tour een boete ontvangen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck reed in de rondte zonder rugnummer. Net na de finish maakte de jury de boete bekend voor Van der Poel: 100 Zwitserse Frank. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Waarom Van der Poel zonder rugnummer reed, is niet bekend. Vermoedelijk zal MVDP niet met de boete zitten: hij is de nieuwe leider in de Baloise Belgium Tour. De Nederlander hield een seconde over op Søren Wærenskjold.