Blijdschap na ‘grootse zege’ Jonas Vingegaard in Spanje: “Wilco Kelderman zag er heel sterk uit”

Video Blijdschap alom in het geel-zwarte kamp van Visma | Lease a Bike na de eerste bergetappe van O Gran Camiño. Nadat de openingstijdrit van donderdag geneutraliseerd werd, greep kopman Jonas Vingegaard de macht in de tweede etappe naar Chantada. Hij rondde daarmee beulswerk van de ploeg af en vooral het werk van Wilco Kelderman sprong daarbij eruit. WielerFlits peilde de reacties.

“Wilco zag er heel erg sterk uit vandaag”, erkende ook Vingegaard na afloop. Het was Kelderman die op de slotklim het pad effende voor een aanval van ver. Vingegaard kreeg eerst nog Egan Bernal, Jefferson Cepeda en vroege vluchter Alex Molenaar met zich mee, maar hij loste ze een voor een.

“Maar niet alleen Wilco”, voegde de Deen, die flink verkleumd was na een koude en regenachtige dag in Galicië, er nog aan toe. “De hele ploeg deed het supergoed vandaag. Ik ben blij dat ik dat kon terugbetalen op de slotklim. Om hier te winnen is heel mooi en deze is voor de ploeg. De vorm is hoe die moet zijn, daar moeten we blij mee zijn na vandaag.”

De omstandigheden maakten het extra lastig. “Het was niet heel fijn, zeker niet omdat het zo koud was. Maar dat hoort erbij en dat gold voor iedereen. Bernal zag er sterk uit op de slotklim. Het is mooi dat hij terug is op dit hoge niveau, maar ik ben ook blij dat ik hem kon lossen.”

Jongerentrui voor Cian Uijtdebroeks: “Jonas ging opvallend vroeg”

Cian Uijtdebroeks werd uiteindelijk vierde in de etappe. Hij sprong in de laatste vlakke kilometers nog weg uit een achtervolgend groepje, nadat hij op de slotklim loste. “Voor mij was het een echte test, want ik ben nog niet wedstrijdklaar, maar we wilden absoluut met Jonas de rit winnen”, aldus de jonge Belg, die hier debuteert voor Visma | Lease a Bike.

“Het doel was om het hard te maken op de laatste klim en ik denk dat Wilco dat heel goed heeft gedaan. Ik zat iets te ver door de positionering, dus ik moest wat opschuiven, maar toen ging Jonas al opvallend vroeg. Ik wilde het namelijk nog wat meer uitdunnen vooraan. Alleen ging hij al, dus zei ik in mijn groep: Rijd er maar achter, je gaat hem toch niet terug krijgen. Daarna ben ik tot de finish redelijk vol gegaan. Maar dat we de rit winnen, is fantastisch.”

Overigens is Uijtdebroeks door zijn vierde plaats, die hij pakte na een sprintduel met Lenny Martinez, ook leider in het jongerenklassement.



Frans Maassen: “Hopen op laatste dag weer wat moois te kunnen laten zien”

Frans Maassen was een blij man na afloop. Vingegaard neemt namelijk een voorschot op zijn tweede eindzege op rij in de Ronde van Galicië. “Het was weer een grootse zege”, vindt Maassen. “Zeker gezien de kou. De mannen hebben echt afgezien. Het was geen leuke wedstrijd om wielrenner te zijn, maar als je zo domineert als ploeg en je maakt het af, dan maakt dat heel veel goed.”

“We moesten door de kou kijken wie zijn ding kon doen. Uiteindelijk was Wilco heel sterk, maar eigenlijk iedereen. Het was mooi om te zien, ook de jonkies hebben het heel goed gedaan”, deelt hij een compliment uit aan Development-renners Menno Huising en Tijmen Graat. Over drie ritzeges op rij, zoals vorig jaar, wil Maassen nog niet denken. “Morgen (heuvelrit met vlakke finish, red.) zal wat moeilijker worden, maar de laatste dag (aankomst bergop, red.) heb ik wel hoop op dat we weer wat moois kunnen laten zien.”