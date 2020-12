Blessures voor Winner Anacona na val op training

Winner Anacona heeft enkele vervelende blessures overgehouden aan een valpartij op training. De Colombiaanse klimmer van Arkéa-Samsic, een belangrijke luitenant en vriend van Nairo Quintana, werd in een ziekenhuis onder meer geopereerd aan zijn gezicht.

De 32-jarige Anacona was in zijn thuisland Colombia bezig met een tochtje op de mountainbike, maar zijn trainingsritje eindigde na een zware valpartij uiteindelijk in het ziekenhuis. Anacona heeft geen breuken overgehouden aan zijn valpartij, maar heeft wel last van een gekneusde nier en verwondingen aan zijn ribben.

Ook moesten de artsen overgaan tot een esthetische ingreep aan de buitenkant van zijn oog en werd de knie van Anacona gehecht. Het is nog onduidelijk wanneer Anacona, die in het verleden uitkwam voor Lampre-Merida en Movistar, weer pijnvrij is en kan trainen met het oog op het nieuwe wielerseizoen.

Valerio Conti en Ruben Guerreiro liepen eerder deze maand ook blessures op tijdens een trainingsritje, al werden deze renners wel aangereden door een automobilist.