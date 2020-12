Sleutelbeenblessure Valerio Conti na aanrijding op training

Valerio Conti is tijdens een trainingsrit aangereden door een automobilist. Daarbij heeft de Italiaanse renner van UAE Emirates een blessure aan zijn sleutelbeen opgelopen. Het bot is ontwricht, maar een operatie is niet nodig.

Het trainingsongeluk gebeurde in Monaco, waar de 27-jarige Conti woonachtig is. Na de aanrijding botste hij op een muur. Een andere wielrenner wist vervolgens de hulpdiensten in te schakelen, waarna Conti met de ambulance naar het ziekenhuis van Nice werd afgevoerd.

UAE Emirates-dokter Michele De Grandi legt uit dat in het ziekenhuis onderzoek een ontwrichting van het sleutelbeen uitwees. “Daar is besloten dat een operatie niet nodig is”, aldus De Grandi. “Valerio kan ongeveer drie weken niet de weg op, maar zou over een paar dagen wel de binnentraining moeten kunnen oppakken.”