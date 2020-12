Ruben Guerreiro breekt sleutelbeen bij trainingsongeval

Een trainingsritje is in het ziekenhuis geëindigd voor Ruben Guerreiro. De 26-jarige Portugees van EF Education-Nippo kwam ten val door een onverwachtse manoeuvre van een automobilist en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Guerreiro is inmiddels geopereerd in een ziekenhuis in Évora. “Ik was met enkele vrienden aan het trainen, toen ik plots in het dorpje Vendas Novas werd aangereden door een auto. De automobilist besloot vanuit het niets naar links te gaan, zonder de regels te respecteren. Ik weet niet of de vrouw ons überhaupt heeft gezien”, zo laat Guerreiro weten aan A Bola.

UAE Tour

“Ik kon een botsing niet voorkomen en werd vervolgens naar het ziekenhuis van Évora gebracht. Daar constateerden de artsen een sleutelbeenbreuk. Ik ben inmiddels geopereerd”, aldus de klimmer, die over goed twee weken weer zijn eerste trainingsritjes wil afwerken op de rollen. “Ik begin eind februari aan mijn seizoen met de UAE Tour.”

Guerreiro, dit jaar goed voor een etappe en het bergklassement in de Giro d’Italia, hoopt in 2021 twee grote rondes te betwisten. “Maar ik ben afhankelijk van Rigoberto Urán en zijn wedstrijdprogramma. Ik heb binnenkort een gesprek met de ploeg. Ik weet dat ik straks begin aan een belangrijk seizoen.”