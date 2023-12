Zeger Schaeken • zondag 24 december 2023 om 08:17

Blanka Vas zoekt naar goede niveau: “Mentaal is het best lastig op dit moment”

Interview Blanka Vas heeft nog niet het niveau te pakken dat ze zou willen. De renster van SD Worx viel de afgelopen twee crossen buiten de top-10 en heeft het daar mentaal niet makkelijk mee. “Het was de eerste keer dat ik te maken kreeg met een blessure”, vertelt ze aan WielerFlits.

15 oktober begon Vas als een speer aan het veldritseizoen. De Hongaarse won meteen in Oisterwijk, maar enkele dagen later sloeg het noodlot toe. Ze ging tegen de grond op training en brak daarbij haar sleutelbeen. Na een goede maand revalideren maakte ze haar rentree in Kortrijk, maar haar niveau is nog niet top. “Ik ben niet waar ik wil zijn. Ik zit momenteel heel ver van mijn doel, dat is mentaal moeilijk.”

“Het is de eerste keer dat ik te maken heb gekregen met een blessure. Dat is best lastig. Het herstel is wel goed verlopen en nu gaat het goed ook met de schouder, maar ik heb wel het gevoel dat het zwaar is geweest voor mijn lichaam. Ik heb tijd nodig om in het ritme te komen en mijn vorm terug te vinden. Ik heb vertrouwen in het proces, dus ik hoop dat het snel weer beter is.”

Top-5 als doel

In Flamanville en Namen werd Vas dertiende en elfde, posities waar ze normaal niet eindigt. “Mijn doel is om in de top-5 te komen. Het is voor mij dit seizoen niet mogelijk om Fem van Empel te kloppen. Het is echt indrukwekkend om haar bezig te zien, ze is waanzinnig goed. Ik pas dus wat mijn doelen aan en hoop om bij de eerste vijf te eindigen.”

Vas zal in de kerstperiode normaal gezien in actie komen in Gavere, Heusden-Zolder, Diegem, Hulst en Zonhoven. Daarna bereidt ze zich voor op het WK veldrijden in Tábor. “Dat zal ik doen door ook nog de Wereldbekers in Benidorm en Hoogerheide te rijden. Het WK overslaan was voor mij nooit een optie.”