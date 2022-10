Blanka Kata Vas wint in Woerden: “Kon het verschil maken in de bochten”

Blanka Kata Vas boekte dinsdagavond alweer haar vijfde zege van het nog prille veldritseizoen. De jonge Hongaarse van SD Worx bleek in de Nacht van Woerden te sterk voor wereldkampioene Marianne Vos en Puck Pieterse. “Het was een zware en technische cross”, was haar eerste reactie bij WielerFlits.

Vas, Vos en Pieterse bleken aan elkaar gewaagd in het Nederlandse Woerden en dus viel de beslissing pas in de laatste ronde. In de slotronde probeerde Vas het voor een tweede keer en dit bleek wel de goede move. De Hongaars kampioene reed weg bij Vos en Pieterse en wist de wereldkampioene achter zich te houden. Pieterse strandde op een derde plaats.

“Het was heel erg glad in de bochten”, keek Vas na afloop terug op haar cross. “Ik was echter wel goed in het bochtenwerk en wist daar dan ook het verschil te maken. Ik wist dat ik op kop moest beginnen aan de slotronde, aangezien het op dit parcours moeilijk is om in te halen. Ik ging er vol voor en kon het ook afronden.”

Vas moest in het begin wel even wennen aan het koersen bij kunstlicht. “Mijn ogen zijn niet zo goed in het donker, ik had dus wel wat angst. Het was echter heel erg leuk om te doen, ook al omdat we op erg veel aanmoedigingen konden rekenen.” De Hongaarse liet met haar zege in Woerden zien dat ze klaar is voor het komende EK veldrijden in Namen, over iets minder dan twee weken. “Namen is een zwaar parcours, maar ik hoop het daar goed te doen”, waren haar laatste woorden.