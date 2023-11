maandag 27 november 2023 om 16:58

Blanka Kata Vas tevreden over terugkeer in veld: “Ik reed pijnvrij rond”

Blanka Kata Vas keerde afgelopen zaterdag, ruim een maand na haar sleutelbeenbreuk, terug in het veld. De Hongaarse kampioene van SD Worx kon in de X2O Badkamers Trofee van Kortrijk nog niet meedoen om de zege, maar kijkt zeker niet ontevreden terug op haar rentree.

De 22-jarige renster moest in Kortrijk genoegen nemen met de zevende plaats, maar nog belangrijker: ze kon de cross pijnvrij betwisten. “Het was nog wel erg zwaar. Ik moet duidelijk nog mijn ritme vinden, maar het was zeker niet slecht. Ik kende een goede start, maar heb daarna wel erg afgezien op de stroken waar je moest lopen of echt door moest rijden.”

“Ik was dan wel weer goed in de technische passages en in het bochtenwerk”, analyseert Vas haar optreden. “Ik had tijdens de cross helemaal geen pijn meer. Op training had ik nog wel een beetje last, maar tijdens de cross was dat niet het geval. Daar ben ik zeer blij mee.”

Nu Vas weer fit genoeg is om te crossen, hoopt ze week na week te verbeteren. Komend weekend staat de Hongaarse aan de start van de crossen in Boom (Superprestige) en Flamanville (Wereldbeker). “Ik kijk echt uit naar deze crossen, en dan met name naar Boom. Ik hoop dat ik me dan nog beter voel. Ik zal weer alles geven en dan zien we het wel.”

Drukke veldritperiode

Vas is de komende weken nog vaker te bewonderen in het veld. SD Worx heeft al laten weten dat ze nog een dertiental veldritten zal rijden, waaronder in Boom, Flamanville, Namen, Gavere, Heusden-Zolder, Diegem en Hulst.