vrijdag 24 november 2023 om 12:10

Blanka Kata Vas keert in X2O Trofee Kortrijk terug na sleutelbeenbreuk

Blanka Kata Vas keert ruim een maand na haar sleutelbeenbreuk terug in het veld. De Hongaarse kampioene van SD Worx zal zaterdag haar opwachting maken in de X2O Badkamers Trofee van Kortrijk. Daarna zal ze nog een dertiental crossen rijden, verwacht haar ploeg.

De nog maar 22-jarige Vas brak vijf weken geleden haar sleutelbeen bij een valpartij op training. Ze kon snel geopereerd worden en beginnen aan haar revalidatie. Nu is ze fit genoeg om weer te crossen “Ik verwacht niets van haar en dat is ook realistisch”, tempert ploegleider Lars Boom de verwachtingen.

“Haar niveau is nog altijd heel hoog”, denkt Boom. “Maar ze heeft duidelijk te weinig wedstrijdritme. Dat moet ze nu weer gaan oppakken. In Kortrijk moet ze dat crossgevoel weer terugkrijgen, dat kan op een technisch parcours dat bij haar past. Maar we moeten ook niet panikeren als Puck Pieterse en Fem van Empel van haar wegrijden.”

SD Worx laat weten dat Vas in totaal nog een dertiental veldritten zal rijden, waaronder in Boom, Flamanville, Namen, Gavere, Heusden-Zolder, Diegem en Hulst.

Ook haar ploeggenotes Christine Majerus (Boom, Namen, Gavere en Diegem) en Marie Schreiber (Dublin, Flamanville, Namen, Antwerpen, Gavere, Heusden-Zolder, Diegem en Hulst) kennen hun programma.