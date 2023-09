donderdag 14 september 2023 om 20:28

Bizar beeld: Spaanse politie werkt verzorger Jumbo-Visma naar de grond na de finish

Een bizar beeld kort na de finish van de achttiende etappe van de Vuelta a España. Een verzorger van Jumbo-Visma werd daar, onder toeziend oog van Primož Roglič en Jonas Vingegaard, naar de grond gewerkt door mensen van de Spaanse politie. De agenten wilden volgens een Spaanse journalist van Triamax de orde bewaken achter de finish.

Op beelden is te zien dat een verzorger van Jumbo-Visma op de grond terechtkomt en dat er drie agenten om hem heen staan. Een andere video toont aan dat de verzorger een duw gaf aan de agent nadat die opriep om ruimte te maken in de zone achter de finish. De verzorger wordt vervolgens aangepakt, verzet zich en wordt daarna weggeleid door de politie, ondanks dat persvoorlichter Ard Bierens zich nog mengt in het gesprek.

Volgens ooggetuigen is de verzorger uiteindelijk niet aangehouden en bleef het bij dit verhitte moment.

Situación en el final de etapa. La policía intentando poner orden, empujó a un auxiliar del Jumbo mientras asistía a los corredores. La situación se puso tensa y terminaron en el suelo. El asistente no fue detenido, pero se vivió un momento desagradable. #LaVuelta23 pic.twitter.com/WRKvhsKRcX — Marcelo La Gattina (@MLaGattina) September 14, 2023