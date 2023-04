Bittere pil voor UAE Emirates en Pogacar: Wellens geeft op na massale val

Tadej Pogačar zal in de finale van de Ronde van Vlaanderen niet meer kunnen rekenen op Tim Wellens. De Belg was misschien wel het grootste slachtoffer van de massale valpartij op 140 kilometer van de streep, veroorzaakt door de Pool Filip Maciejuk.

De renners in de Ronde van Vlaanderen werden op goed 140 kilometer van de streep, in aanloop naar de eerste keer Oude Kwaremont, opgeschrikt door een massale valpartij. De val werd veroorzaakt door een manoeuvre van Filip Maciejuk van Bahrain Victorious. Met Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Tim Wellens, Jasper Stuyven en Mads Pedersen gingen meerdere toppers tegen de vlakte.

Wellens bleef heel lang liggen in de graskant, kon zijn weg niet meer vervolgen en moest zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit is een flinke streep door de rekening van Wellens, maar ook voor zijn kopman Tadej Pogačar. Wellens was op papier de belangrijkste ploeggenoot van de Sloveen en had in de finale een cruciale rol kunnen vertolken.

Wellens was niet de enige renner die moest opgeven na de massale val. Ook Ben Turner heeft er inmiddels de brui aan gegeven. De Brit was een van de belangrijkste pionnen binnen het kamp van INEOS Grenadiers. Ook Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Mads Pedersen en Jasper Stuyven waren betrokken bij de val, maar kwamen met de schrik vrij.

