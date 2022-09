Biniam Girmay: “WK is dé koers van het jaar in Eritrea”

De drie woorden staan op zijn speciale in de kleuren van Eritrea gespoten fiets voor het komende wereldkampioenschap: Veni, Vidi, Bini. Om nog eens duidelijk te maken dat Biniam Girmay komt, ziet en overwint. Na zijn zilveren medaille vorig jaar bij het WK U23, gaat de Afrikaanse wielersensatie nu voor eremetaal in de hoogste categorie. En iedereen rekent hem bij de favorieten.

De zilveren medaille in Leuven is de grote ommekeer in het leven van de nog altijd pas 22-jarige Biniam Girmay geworden. Bij terugkeer in de hoofdstad Asmara werd hij overdonderd bij wat zijn prestatie teweeg had gebracht. “Ik dacht dat het niet gekker kon. Maar na mijn overwinningen dit jaar in Gent-Wevelgem en een rit in de Giro d’Italia was het nog extremer. Vooral die ritzege in Italië sprak iedereen aan. De Tour en de Giro worden hier live op televisie uitgezonden. Iedereen kent die koersen. Daarom spreekt die ritzege mezelf ook het meest aan.”

Met een derde plaats in de GP Québec en een tweede plek achter Mathieu van der Poel in de GP Wallonië heeft Girmay de afgelopen weken laten zien dat zijn vorm stijgende is. Sinds zijn ongelukkige incident met de kurk van de champagnefles na zijn ritzege in de Giro d’Italia kende hij de nodige tegenvallers. Hij koerste twee maanden lang niet in Europa, terwijl hij vervolgens in de Ronde van Wallonië en Circuit Franco-Belge ten val kwam.

“Daarom wisten we ook dat Girmay in de afgelopen maand nog de nodige koersdagen nodig had om klaar te geraken voor het WK”, geeft zijn performance manager Aike Visbeek van Intermarché-Wanty-Gobert aan. “We hebben om die reden de wedstrijden in Canada in zijn programma opgenomen en hem vervolgens terug laten vliegen naar Europa om nog de GP de Wallonië te rijden.”

“Ik heb ook geen probleem met reizen”, vult Girmay zijn ploegleider meteen aan. “Ik ben de laatste jaren opgegroeid met reizen. Vanaf mijn zeventiende reis ik bijna onafgebroken. Om de twee à drie maanden keer ik vanuit Europa steeds terug naar Eritrea om weer bij mijn gezin, familie en vrienden te zijn. Na zo’n periode heb ik het nodig om weer in mijn vertrouwde omgeving te zijn. En ik kan in Eritrea ook perfect trainen, omdat ik daar al op 2400 meter hoogte woon. Dus tegen die extra reis voor Australië zie ik zeker niet op.”

Over de afstand van het WK, 266,9 kilometer, maakt hij zich ook niet druk. “Het klopt dat ik in vergelijking met de oudere renners niet zo veel ervaring op die lange afstanden heb. Maar, ik heb dit jaar al diverse wedstrijden ver boven de tweehonderd kilometer gereden. Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en Plouay lagen me allemaal goed en daar eindigde ik steeds bij de eersten. De laatste maand heb ik ook geregeld vijf tot zeven uren getraind. Ik ben ervan overtuigd dat mijn voorbereiding op dit WK goed is.”

Visbeek benadrukt nog eens dat zijn laatste maanden/weken naar het WK verre van ideaal waren: “Pas in Canada in de wedstrijd in Québec had hij voor het eerst het gevoel dat hij mee kon doen op het WK. In Montréal had hij dat nog eens graag bevestigd, maar daar werd hij een dag teruggeslagen door een voedselvergiftiging. Al heeft hij hier niet lang last van gehad. Dat zagen we direct in de GP de Wallonië al.”

Op de Citadel in Namen werd Girmay verslagen door Mathieu van der Poel. Hij noemt de Nederlander dan ook direct als een van de grote favorieten voor de regenboogtrui. “Ik geloof niet dat er maar één favoriet is”, beklemtoont de jonge Eritreeër. “Wout van Aert zet ik wel op nummer één. Daarachter Michael Matthews, die in zijn eigen land kan koersen en een parcours krijgt dat op zijn lijf is geschreven. In de GP de Montréal heeft Tadej Pogačar ook bewezen dat hij bij de favorieten hoort.”



“Maar hoe ik mijn wedstrijd moet indelen, dat is iets wat ik in de koers moet bepalen. Je kunt niet veel plannen maken. Er is geen communicatie via de oortjes, dat is een wereld van verschil.”

Of hij zichzelf als een van de favorieten ziet? “Ik ben wel extra gemotiveerd. Het WK is dé koers van het jaar. Maar aan de andere kant: na mijn prestaties van dit jaar weet ik ook dat ik niet veel ruimte zal krijgen. Als ik beweeg, zullen alle ogen ook op mij gericht zijn.”

Visbeek omschrijft dit WK als een nieuw examen voor zijn kopman. “Het WK is een wedstrijd die enorm in Eritrea leeft. Biniam ziet dit WK ook als de koers waar hij zijn zilveren medaille van vorig jaar bij de beloften wil bevestigen. Hij wil laten zien dat hij op dit niveau thuis hoort. Ja, hij wil zich hier opnieuw bewijzen.”

In tegenstelling tot sterke wielerlanden als België, Nederland, Frankrijk, Italië en Australië kan Girmay niet echt op de steun van zijn ploegmaten rekenen. Eritrea mag dan wel met zes renners van start gaan, het zal geen stempel op de race kunnen drukken.

Girmay: “Als we in de finale nog met één of twee renners overblijven, moeten we de juiste keuzes maken. Natnael Tesfatsion, Amanuel Ghebreigzabhier en Henok Mulubrhan hebben al bewezen dat ze een lange koers aankunnen. Ik verwacht van hen dat ze me tot de laatste twee ronden kunnen helpen. Dat zou perfect zijn. Daarna is het aan mij.”

Visbeek beaamt dit: “Girmay heeft geen ploeg om de koers te controleren, maar ze kunnen hem wel beschermen. Anderzijds kent hij deze situatie al van eerdere WK’s. Dit wordt een zwaardere koers dan het WK voor beloften van vorig jaar. Hierdoor zullen in de finale sowieso alleen de sterksten overblijven. Biniam is een kalme renner die zich niet snel van zijn stuk laat brengen. Dat heeft hij inmiddels al vaak genoeg bewezen.”

